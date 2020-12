Disney lançará plataforma de streaming com ESPN e jogos ao vivo

A 'Disney', gigante do entretenimento mundial, vai lançar em 2021 uma nova plataforma que vai abrigar jogos ao vivo e toda a programação da 'ESPN'. Além de futebol, o 'Star Plus' ainda deverá contar com filmes e séries. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

A novidade precisará ser assinada separadamente da plataforma de entretenimento 'Disney Plus', na América Latina. Já em países da Europa e na Nova Zelândia, tanto a 'Star Plus', quanto a plataforma de entretenimento lançada no Brasil em novembro, poderão ser vistos em uma única assinatura.

DISNEY PROVOCA MUDANÇAS NA FOX E NA ESPNA nova plataforma faz parte dos planos de incorporação do Fox Sports, que deixará de existir, com a ESPN, o que vem causando muitas demissões no Fox. Dona dos direitos de transmissão dos principais campeonatos internacionais no futebol, casa da NBA e NFL, o Grupo Disney segue construindo seu quadro de funcionários para 2021. Flavio Gomes, Benjamin Back, José Ilan, entre outros, deixaram o canal recentemente.

CENÁRIO DE DEMISSÕES DESANIMAM CONTRATADOS DO GRUPO DISNEYAo LANCE!, o agora ex-comentarista do Fox Sports Flavio Gomes resumiu a angústia de alguns funcionários com o cenário de demissões no canal.

- Passamos meses no escuro, sem perspectiva nenhuma, sem informação. Da mesma forma, não faz muito sentido especular o que eu diria se me pedissem a mesma coisa. Na verdade, eu não tenho outros trabalhos além da TV. (...) É triste ver um canal morrer desse jeito. E é muito triste ver quanta gente perdeu o emprego.