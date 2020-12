Diretoria do Barcelona aguardará eleições para tomar decisão sobre o futuro de Koeman

Após a goleada sofrida por 3 a 0 contra a Juventus, Ronald Koeman foi alvo de duras críticas por parte dos torcedores e da imprensa. Porém, de acordo com o "AS", a direção do Barcelona esperará até as eleições para tomar alguma decisão sobre o futuro do treinador.

Koeman deve ser mantido no cargo até o final de janeiro, altura das eleições. A maioria dos presidentes, porém, pensa em seguir com o trabalho até o final da temporada. Mas essa ideia pode mudar caso os resultados ruins continuem.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona sofreu uma goleada por 3 a 0 para a Juventus e perdeu a liderança do grupo. Na La Liga, os catalães estão na nona colocação, a 12 pontos de distância do líder.