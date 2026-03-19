Diretores de Palmeiras e São Paulo trocam acusações antes de Choque-Rei: 'Oportunista' Estadão Conteúdo 19.03.26 19h27 São Paulo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no MorumBis, em clássico válido pela oitava rodada do Brasileirão. Dias antes do confronto, dirigentes de ambas as equipes trocaram provocações publicamente. Em entrevista ao programa "Fala a Fonte", da ESPN Brasil, Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, relembrou as polêmicas de arbitragem que marcaram a última partida entre os times pela liga nacional. "O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos, em duas competições distintas, erros que favorecem ao adversário", disparou o dirigente. "A arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. E infelizmente isso não tem acontecido. Nós desejamos que a arbitragem aplique a regra. O que a gente não pode é ter erros, repito, crassos de uma mão estendida, de uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho e isso passar em branco", completou. Na sequência, Anderson Barros, diretor de futebol do clube alviverde, respondeu o que foi falado por Rui Costa em vídeo da TV Palmeiras, veículo oficial da equipe. "O São Paulo demonstra a sua forma de agir, que vem de tantos e tantos anos. Extremamente oportunista, extremamente irresponsável quando você traz para um clássico uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa", disse Barros. "O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso", finalizou o diretor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo FC Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23