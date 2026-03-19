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Diretores de Palmeiras e São Paulo trocam acusações antes de Choque-Rei: 'Oportunista'

Estadão Conteúdo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no MorumBis, em clássico válido pela oitava rodada do Brasileirão. Dias antes do confronto, dirigentes de ambas as equipes trocaram provocações publicamente.

Em entrevista ao programa "Fala a Fonte", da ESPN Brasil, Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, relembrou as polêmicas de arbitragem que marcaram a última partida entre os times pela liga nacional.

"O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos, em duas competições distintas, erros que favorecem ao adversário", disparou o dirigente.

"A arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. E infelizmente isso não tem acontecido. Nós desejamos que a arbitragem aplique a regra. O que a gente não pode é ter erros, repito, crassos de uma mão estendida, de uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho e isso passar em branco", completou.

Na sequência, Anderson Barros, diretor de futebol do clube alviverde, respondeu o que foi falado por Rui Costa em vídeo da TV Palmeiras, veículo oficial da equipe.

"O São Paulo demonstra a sua forma de agir, que vem de tantos e tantos anos. Extremamente oportunista, extremamente irresponsável quando você traz para um clássico uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa", disse Barros.

"O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso", finalizou o diretor.

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