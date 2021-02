Di María não deve enfrentar o Barcelona na Champions League

Di María não deve jogar a partida de ida da Champions League contra o Barcelona na próxima quarta-feira no Camp Nou. Após sair no início do duelo contra o Olympique Marseille, o “L’Equipe” afirmou que o argentino sofreu uma lesão muscular na perna direita e que o atleta deve ser baixa por, no mínimo, uma semana.

Apesar da presença do camisa 11 ser incerta, o conjunto de Mauricio Pochettino terá quase força máxima para atuar na Catalunha. Apenas Dagba, com problema no adutor, e Bernat, que não foi inscrito na fase final da competição, não estarão disponíveis para o duelo. Verratti, que saiu mancando do jogo contra o Marseille, não será desfalque.

> Veja a tabela da Champions LeaguePor outro lado, o Barcelona também se encontra com diversos atletas indisponíveis e o último problema aconteceu com o zagueiro Ronald Araújo. Além disso, o clube já não conta com Sergi Roberto, Piqué e Ansu Fati e a zaga deve ser formada por Lenglet e Umtiti, enquanto a lateral direita há dúvida entre Dest e Mingueza para iniciar como titular.