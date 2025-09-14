Di María faz golaço olímpico pelo Rosario Central contra o Boca Juniors no Campeonato Argentino Estadão Conteúdo 14.09.25 20h02 Aos 37 anos, Angel Di María prova a cada jogo que idade é só um número. O experiente jogador argentino faz história por onde passa. No Rosario Central, a situação não é diferente. No jogo contra o Boca Juniors, neste domingo, o craque anotou uma verdadeira pintura para empatar a partida válida pelo Campeonato Argentino. Depois de cobrar um escanteio pela esquerda com extrema precisão, a bola ganhou efeito e morreu no fundo das redes, surpreendendo o goleiro adversário Leandro Brey. O gol olímpico de Di María garantiu o empate, aos 24 minutos, já que o Boca Juniors abriu o placar aos 20 minutos com Rodrigo Battaglia. Com passagens marcantes por gigantes da Europa e pela seleção argentina, o camisa 11 mostra que continua decisivo mesmo aos 37 anos. A partida realizada no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, terminou empatada por 1 a 1. O Boca Juniors ocupa a terceira posição no Grupo A do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, com 13 pontos em oito jogos - dois atrás do Unión Santa Fe e Barracas Central. Já o Rosario Central é sexto colocado no Grupo B, com 11 pontos, sete atrás do River Plate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Argentino Boca Juniors Rosario Central Di María COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00