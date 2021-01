Desfalques no Corinthians trazem dúvidas e nova chance para Cafú

O Corinthians amanheceu com a notícia de um surto de Covid-19 que afetou dez jogadores do elenco, entre titulares, reservas e "pacientes" do departamento médico, além da lesão de Cazares, que está fora contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão-2020. Tudo isso deve provocar uma mudança grande na equipe titular e promove o retorno de Jonathan Cafú aos relacionados pelo técnico Vagner Mancini.

Ao todo, o Timão tem 16 desfalques para a viagem para Salvador. Apesar de alguns já serem baixa há algum tempo, os novos ausentes acabam atrapalhando ainda mais a missão do treinador para buscar uma vitória após ser derrotado na última rodada pelo Red Bulll Bragantino. Será preciso buscar peças que não vinham sendo aproveitadas para poder montar uma equipe.

O setor mais afetado é o meio-campo, tanto defensivo quanto ofensivo, já que Ramiro e Cazares, titulares absolutos, estão fora, e Luan que seria o reserva imediato do equatoriano, também é baixa. Assim, isso deve forçar até mesmo uma mudança de esquema. Em relação ao camisa 8, o substituto deve ser Cantillo, que pode ter a companhia de Camacho, além de Gabriel.

Camacho poderia ser uma alternativa a Cazares, reforçando o setor e liberando Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô no ataque. O próprio Camacho e Cantillo seriam os "armadores" do time, enquanto Gabriel ficaria na contenção. A dupla de meio-campistas tem mais facilidade na construção do jogo e pode render.

Mas é possível que Mancini dê uma chance para o jovem Gabriel Pereira, que tem entrado nos últimos jogos e tende a fazer o lado direito do ataque, jogando Mosquito para a esquerda, deixando Mateus Vital mais centralizado, com Gabriel e Cantillo por trás, mexendo menos no esquema das partidas anteriores. Araos vem tendo poucas chances até no banco e deve ser opção.

Quem comemora uma nova chance, porém, é Jonathan Cafú, que não é relacionado há nove jogos. A última vez em que esteve no banco foi no dia 25 de novembro, contra o Coritiba. De lá para cá, por conta de um diagnóstico de Covid-19 e por opção técnica de Mancini, o atacante tem estado ausente dos jogos, mas pela série de desfalques, viajou para Salvador e pode ser uma alternativa até mesmo para a equipe titular em uma das pontas.

Até aqui, desde que chegou, Cafú disputou apenas duas partidas: 13 minutos contra o Atlético-MG, e 71 minutos diante do Grêmio, e não agradou, nem treinador, nem torcida. Sendo assim, ele terá uma nova chance para mostrar que pode ser uma opção, não só contra o Bahia, mas nas próximas rodadas, em que os desfalques ainda devem afetar fortemente as escalações do time.

Em meio a essas dúvidas e novas chances, certo mesmo é que o Corinthians viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, em jogo da 30ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a nona posição na tabela com 45 pontos, seis atrás do primeiro clube na zona de Libertadores.