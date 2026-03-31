'Desastre histórico': jornais italianos repercutem fracasso da Itália, fora da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 31.03.26 20h17 Os principais jornais da Itália detonaram a seleção italiana, fora da terceira Copa do Mundo seguida depois de cair nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina no duelo da repescagem desta terça-feira, 31. "Mais uma derrota histórica", resumiu a Gazzetta dello Sport, que destacou também a expulsão do zagueiro Bastoni no final do primeiro tempo. Bastoni derrubou Memic, que tinha caminho livre até o gol. O árbitro não teve dúvidas e expulsou o zagueiro aos 42 minutos da etapa inicial. Naquele momento, a Itália vencia por 1 a 0. O erro do defensor alimentou o debate sobre seu desempenho fraco sob pressão, disse o periódico. "Não podemos chamar isso de Apocalipse, mas, já que estamos ausentes do torneio mais importante desde 2014, o Apocalipse continua para o nosso futebol", destacou a Gazzetta dello Sport. O Corriere dello Sport afirmou que a seleção italiana viveu "mais uma noite deprimente" e que fracassou no Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia. "A Bósnia venceu nos pênaltis, com erros cruciais de Pio Esposito e Cristante, após uma partida tensa, jogada com um jogador a menos depois da expulsão de Bastoni", relatou o jornal. "É um drama psicológico para a Itália; será mais um verão sem Copa do Mundo." "Pio Esposito e Cristante cobraram os pênaltis para completar o desastre histórico", acrescentou a Gazzetta, enfatizando os dois atletas italianos que erraram suas cobranças de pênalti. A Bósnia e Herzegovina volta à Copa do Mundo após 12 anos. E a Itália vai amargar três edições seguidas fora de um Mundial. A seleção tetracampeã disputou a Copa pela última vez em 2014, no Brasil, edição em que os italianos foram eliminados na primeira fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo repescagem Itália repercussão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10