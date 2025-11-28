Derrota de 6 a 0 para o Fluminense é uma das maiores goleadas sofridas pelo São Paulo no século Curiosamente, a última vez que o São Paulo sofreu 6 gols em um jogo também havia sido em um compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 28.11.25 16h29 Canobio, do Fluminense (Instagram @fluminensefc @lucasmerconphotos/FFC) A derrota vexatória que o São Paulo sofreu do Fluminense por 6 a 0 na última quinta-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, entrou para a relação de maiores goleadas sofridas pelo clube paulista no século. A goleada para o time das Laranjeiras foi a segunda maior sofrida pela equipe do Morumbi no século, ficando atrás apenas dos 7 a 1 que levou do Vasco, no Brasileirão de 2001, em partida realizada no estádio São Januário. Curiosamente, a última vez que o São Paulo sofreu 6 gols em um jogo também havia sido em um compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2015, o Corinthians aplicou 6 a 1 no time tricolor, na Neo Química Arena. Vale ressaltar que o conjunto são-paulino sofreu outras três goleadas por 5 gols de diferença nos últimos quatro anos: duas derrotas por 5 a 1, para Flamengo e Internacional em 2021; e 5 a 0 para o Palmeiras em 2023. O resultado negativo contra o Fluminense rendeu uma forte declaração de Luiz Gustavo na saída de campo do Maracanã. Além dele, o diretor executivo Rui Costa também conversou com a imprensa. Na sequência, o técnico Hernán Crespo concedeu uma coletiva pedindo mudanças profundas na gestão do São Paulo. Como consequência, nesta sexta-feira o clube comunicou a saída de Carlos Belmonte, que ocupava o cargo de diretor de futebol, assim como de Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi, que também atuavam no departamento de futebol do clube tricolor. O São Paulo está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O time paulista não tem mais chances de alcançar o G-7, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. MAIORES GOLEADAS SOFRIDAS PELO SÃO PAULO NO SÉCULO Vasco 7 x 1 São Paulo - 2001 Fluminense 6 x 0 São Paulo - 2025 Corinthians 6 x 1 São Paulo - 2015 Palmeiras 5 x 0 São Paulo - 2023 Corinthians 5 x 0 São Paulo - 2011 São Paulo 1 x 5 Internacional - 2021 Flamengo 5 x 1 São Paulo - 2021 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo goleada Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00