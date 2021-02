Depois de show de Mbappé sobre o Barça, Neto questiona nas redes: 'Pode ser melhor que Ronaldo?'

Após a vitória do PSG sobre o Barcelona por 4 a 1 pela Liga dos Campeões nesta terça-feira que contou com Hat-trick do atacante francês Mbappé, o apresentador Neto postou, em seus Stories do Instagram, uma pergunta para seus seguidores: o francês pode ser melhor que Ronaldo Fenômeno? O ex-jogador também relembrou um comentário próprio que fez em 2017, quando fez essa mesma comparação.

- Só 18 anos! Eu não gosto muito de fazer comparações porque elas as vezes são muito injustas, mas pra mim ele tá bem próximo do Ronaldo. Quando ele fizer uns 22, 23 anos, ele tem tudo pra ser um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos - disse o ex-jogador.

Em seguida, Neto compartilhou uma enquete perguntando se o Mbappé poderá ser melhor que Ronaldo Fenômeno. Para votar e ver o resultado da "pesquisa" basta ir ao Instagram do apresentador.

O jogo de volta entre PSG e Barcelona pela Liga dos Campeões será no dia 10 de março.