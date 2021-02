Denílson e Renata Fan repudiam uso de termos racistas por narrador durante Grêmio e Santos

Após o narrador da Rádio Grenal, Haroldo de Souza usar termos de cunho racista durante a transmissão de Grêmio e Santos desta última quarta-feira, que acabou em 3 a 3, os apresentadores do "Jogo Aberto" Denílson e Renata Fan se posicionaram contra o jornalista e apoiaram os protestos de jogadores do Santos.

- Faço jus a todas as manifestações feitas de ontem para hoje. Por mais experiência que tenha, são mais de 40 anos na comunicação, tem a sua credibilidade, mas ele foi muito infeliz no que ele falou. Independentemente do tempo de trabalho, de você ser jovem ou velho, você precisa se atualizar e saber o que está acontecendo no mundo, e o racismo não vem de hoje - disse o ex-jogador Denílson.

- Mais do que pedir desculpas, que é o mínimo que pode ser feito, é refletir. Isso não pode ser natural. Não pode ser natural usar esse tipo de expressão. Isso não é normal. Nós estamos evoluindo tanto na questão de dizimar o preconceito, de trabalhar contra isso. Tomara que as pessoas criem consciência e mais amor ao próximo - concluiu a apresentadora.

Veja abaixo a fala de Haroldo de Souza:

O QUE É ISSO @rdgrenal? CRIOULINHO? 2021 E VOCÊS CHAMAM JOGADOR DE CRIOULINHO? ISSO É RACISMO.ALÔ @SantosFC! pic.twitter.com/T0h5acqHZD — Anita Efraim (@niefraim) February 3, 2021

O Santos volta a jogar pelo Brasileirão neste sábado contra o Atlético Goianiense. E o Grêmio encara o Botafogo na segunda-feira.