Demitido do Napoli pelo Twitter, Gattuso é o novo treinador da Fiorentina

A Fiorentina anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico Gennaro Gattuso para a próxima temporada. Após deixar o Napoli no último domingo, o italiano de 43 anos assinou um contrato de dois anos, até junho de 2023, com a Viola.

"Estou convencido de que Gattuso, um jovem treinador, mas já com muita experiência, nos ajudará no nosso crescimento e que a sua história profissional e humana representam para o clube uma importante garantia de determinação, competência e vontade de vencer", disse Rocco Commisso, presidente da Fiorentina.

Em uma temporada e meia no Napoli, Gattuso comandou o time do sul da Itália em 81 partidas, com 47 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. O ex-volante, que foi campeão mundial em 2006, foi campeão da Copa da Itália 2019/20.

DEMISSÃO VIA TWITTER

Gattuso foi demitido do Napoli no último domingo, após empate de seu time com o Hellas Verona, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou os napolitanos fora da Champions League. Após a partida, o polêmico presidente Aurelio De Laurentiis anunciou a saída do treinador pela internet.

"Caro Rino (apelido de Gattuso), estou feliz por ter passado quase duas temporadas com você. Agradecendo o seu trabalho, desejo sucesso aonde quer que você vá. Um abraço para sua esposa e filhos também", disse o mandatário.