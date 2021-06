Deiveson sofre na pesagem, mas bate o peso e confirma disputa de título no UFC 263; assista

A pesagem do UFC 263 foi mais uma vez um drama para o brasileiro Deiveson Figueiredo. O campeão dos moscas apresentou desgaste com o corte de peso e apareceu no fim da janela para marcar: 56,7kg. Na primeira luta contra Brandon Moreno (56,7kg), o paraense também teve problemas.

Na outra disputa de cinturão do card – que será realizado neste sábado (12), no Arizona (EUA) -, Israel Adesanya, campeão dos médios, e o desafiante Marvin Vettori bateram 83,2kg e 83,7kg, respectivamente.

Além de “Daico”, outros brasileiros estarão no card. Demian Maia marcou 77,3kg, assim como o seu adversário Belal Muhammad nos meio-médios. Já nos leves, Luigi Vendramini apresentou 70,5kg, enquanto Fares Ziam bateu 70,7kg. O pesado Carlos Boi registrou 119,1kg e Jake Collier cravou 120kg.

Apenas o peso-pena Steven Peterson não conseguiu bater o peso da categoria e ficou com 67,4kg. O lutador foi multado pela Comissão Atlética e vai repassar 20% da bolsa para Chase Hooper (66kg). Vale lembrar que as lutas que não valem cinturão, os lutadores podem usar uma libra (454g) de tolerância.

CARD COMPLETO:

UFC 263Glendale, Arizona (EUA)Sábado, 12 de junho de 2021

Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-médio: Israel Adesanya (83,2kg) x Marvin Vettori (83,7kg)

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo (56,7kg) x Brandon Moreno (56,7kg)

Peso-meio-médio: Leon Edwards (77,3kg) x Nate Diaz (77,1kg)

Peso-meio-médio: Demian Maia (77,3kg) x Belal Muhammad (77,3kg)

Peso-meio-pesado: Paul Craig (92,8kg) x Jamahal Hill (93,2kg)

Card preliminar (19h15, horário de Brasília)

Peso-leve: Drew Dober (69,9kg) x Brad Riddell (66kg)

Peso-meio-pesado: Eryk Anders (93kg) x Darren Stewart (92,8kg)

Peso-mosca: Lauren Murphy (56,9kg) x Joanne Calderwood (56,7kg)

Peso-pena: Movsar Evloev (66kg) x Hakeem Dawodu (66kg)

Peso-galo: Pannie Kianzad (61,4kg) x Alexis Davis (61kg)

Peso-leve: Matt Frevola (70,3kg) x Terrance McKinney (70,5kg)

Peso-pena: Chase Hooper (66kg) x Steven Peterson (67,4kg)

*Peso-leve: Fares Ziam (70,7kg) x Luigi Vendramini (70,5kg)

Peso-pesado: Carlos Boi (119,1kg) x Jake Collier (120kg)