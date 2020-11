Paraense Deiveson Figueiredo bate o peso e confirma disputa de título no UFC 255

A pesagem do UFC 255 foi realizada no começo da tarde desta sexta-feira (20), no horário de Brasília, em Las Vegas (EUA). Os quatro atletas que estão envolvidos nas disputas de cinturão do card deste sábado (21) bateram o peso. Responsável pela luta principal, o brasileiro Deiveson Figueiredo, que vai defender o título dos moscas pela primeira vez, atingiu a marca de 56,7kg. Já o desafiante Alex Perez ficou um pouco mais leve e marcou 56,4kg.

No co-main event, a campeã Valentina Shevchenko e a desafiante brasileira Jennifer Maia cravaram 56,4kg. O confronto também será no peso-mosca.

Além de Deiveson e Jennifer, o Brasil terá mais dois representantes no evento. O ex-campeão Maurício Shogun não teve dificuldades para bater 93,2kg nos meio-pesados, assim como o seu oponente Paul Craig. Já Ariane Lipski foi uma das últimas atletas a verificar o peso e registrou 57,1kg. Adversária da ex-campeã do KSW, Antonina Shevchenko ficou com 56,7kg. O confronto será disputado no peso-mosca.

O único atleta do card que não bateu o peso foi Mike Perry, que ficou 2kg acima do limite dos meio-médios e marcou 79,6kg. O lutador foi multado em 30% da bolsa que será destinada a Tim Means (77,5kg).

Vale lembrar que nas lutas que não valem cinturão, os atletas podem usar uma libra (454g) de tolerância.

CARD COMPLETO:

UFC 255UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 21 de novembro de 2020

Card principal (0h, horário de Brasília)Peso-mosca: Deiveson Figueiredo (56,7kg) x Alex Perez (56,5kg)Peso-mosca: Valentina Shevchenko (56,5kg) x Jennifer Maia (56,5kg)Peso-meio-médio: Mike Perry (79,6kg*) x Tim Means (77,6kg)Peso-mosca: Katlyn Chookagian (57kg) x Cynthia Calvillo (56,5kg)Peso-meio-pesado: Maurício Shogun (93,2kg) x Paul Craig (93,2kg)

Card preliminar (20h30, horário de Brasília)Peso-mosca: Brandon Moreno (56,7kg) x Brandon Royval (56,9kg)Peso-médio: Joaquin Buckley (82,8kg) x Jordan Wright (83,9kg)Peso-mosca: Antonina Shevchenko (56,7kg) x Ariane Lipski (57,2kg)Peso-meio-médio: Nicolas Dalby (77,1kg) x Daniel Rodriguez (77,3kg)Peso-meio-médio: Alan Jouban (77,3kg) x Jared Gooden (77,6kg)Peso-médio: Kyle Daukaus (84,1kg) x Dustin Stoltzfus (83,7kg)Peso-meio-médio: Louis Cosce (77,1kg) x Sasha Palatnikov (77,3kg)