De virada e com show de Gignac, Tigres vence Ulsan e será o rival do Palmeiras na semifinal do Mundial

O Tigres conseguiu vencer o Ulsan Hyundai na estreia do Mundial de Clubes por 2 a 0 e será o adversário do Palmeiras na semifinal do torneio. O clube coreano começou a partida com mais intensidade e abriu o placar, mas os mexicanos viraram ainda na primeira etapa com ótima participação de Gignac.

SUSTOSO Ulsan Hyundai começou a partida com mais agressividade e a primeira oportunidade do jogo saiu dos pés de Ji-hyeon, camisa nove do clube, finalizando de fora da área para boa defesa de Guzmán. Aos 24 minutos, o capitão Kim abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste. No ataque seguinte, o centroavante teve outra oportunidade para ampliar o marcador, mas parou em outra intervenção do goleiro.

> Veja a tabela do Mundial de Clubes

VIRADA

Após os sustos, o Tigres colocou a bola no chão e contou com grande participação de Gignac para virar a partida ainda no primeiro tempo. O francês empatou também depois de uma cobrança de escanteio, aproveitou o desvio do companheiro e apareceu livre dentro da área para marcar seu primeiro gol. Nos acréscimos, os mexicanos conseguiram um pênalti com o auxílio do VAR e o artilheiro fez seu segundo tento.

FINAL MORNO

Na segunda etapa, ambos os times tentaram encontrar os espaços para finalizar, mas os clubes não foram criativos e não conseguiram causar danos ao adversário. O ritmo da partida caiu em relação ao primeiro tempo, o Tigres tentou se poupar para o jogo de domingo e o Ulsan não teve forças para furar a dura marcação do rival.

No próximo domingo (7), Palmeiras e Tigres definirão o primeiro finalista do Mundial. A partida acontecerá às 15h (de Brasília). No dia seguinte, segunda (8), o Bayern de Munique fará a outra semifinal contra o vencedor de Al Duhail, do Qatar, e Al Ahly, do Egito, que se enfrentam ainda nesta quinta, às 14h30.