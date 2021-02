De 'ressaca', Palmeiras fica no empate com o Botafogo antes de ir ao Catar

Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Emerson Santos abriu o placar, e Rafael Navarro igualou na segunda etapa. Esse foi o primeiro jogo dos comandados de Abel Ferreira após o título da Libertadores.

Com o empate, o Verdão chega aos 53 pontos, iguala o Fluminense, mas fica atrás pelo número de vitórias. A situação do Botafogo segue caótica, já que o Alvinegro tem 24 pontos, 11 atrás do Sport, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Palmeiras viaja nessa terça-feira (2) para o Qatar. No próximo domingo (7), a equipe brasileira irá enfrentar o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, às 15h.

Verdão abre o placar mas perde chance inacreditável

O Palmeiras controlava a posse nos minutos iniciais, e o Botafogo tentava acionar o jovem Matheus Nascimento. Aos 6 minutos, o atacante de 16 anos ia ficar na frente de Weverton, mas Renan apareceu e fez ótima intervenção.

Na sequência, em cobrança de escanteio, Rafael Forster subiu bem e ficou perto de marcar. No lance, ele sofreu uma séria lesão no tornozelo e teve que deixar a partida nos minutos iniciais.

Verdão e Bota empataram no Allianz (Foto: Cesar Greco)

Com a ausência do defensor, o sistema defensivo dos cariocas piorou e os paulistas abriram o placar. Em cobrança de escanteio feita por Gustavo Scarpa, Emerson Santos subiu mais que a marcação e testou firme para a rede, marcando seu primeiro gol pelo Verdão.

A equipe da casa teve uma chance de ouro de aumentar a vantagem nos minutos finais da primeira etapa, mas Willian não foi feliz na tomada de decisão.

Patrick de Paula recuperou a bola e armou contra-ataque para o atacante. Sozinho, ele poderia ter feito o passe para Breno Lopes, mas decidiu chutar, e Diego Cavalieri fez ótima defesa.

Botafogo busca a reação

Na volta do intervalo, o Botafogo até ensaiou uma pressão inicial e melhorou a postura, contudo, a primeira chance de gol veio nos pés do autor do gol do título palmeirense.

Aos 10 minutos, Breno Lopes recebeu de Mayke, puxou para a perna esquerda e, de dentro da área, chapou para o gol, e a bola passou muito perto do gol.

O Alvinegro estava mais ligado e chegou ao empate com um golaço. Matheus Nascimento roubo a bola de Lucas Lima no meio-campo e tocou para Rafael Navarro. De fora da área, o atacante acertou um belo chute de fora da área, sem chances para Weverton.

O gol marcado deixou a equipe da casa mais acordada, porém, os campeões da América não conseguiram buscar a vitória. O Alvinegro apostou no contra-ataque, e mesmo não conseguindo a virada, saiu do Allianz Parque com um importante ponto.

FICHA TÉCNICAPalmeiras 1 x 1 Botafogo

Data: 02 de Fevereiro de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Felipe Fernandes de Lima-MGAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Ricardo Junio de Souza-MGVAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG, Wanderson Alves de Souza-MG e Marcus Vinicius Gomes-MG

GOLS - Palmeiras Emerson Santos (15'/1ºT) Botafogo - Rafael Navarro (14'/2ºT)

CARTÕES AMARELOS - Palmeiras - Breno Lopes (31'/1ºT) Alan Empereur (25'/2ºT) Botafogo - José Welison (26'/1ºT)

PALMEIRASWeverton; Mayke, Emerson Santos (Kuscevic, 31'/1ºT), Alan Empereur (Gabriel Silva, 41'/2ºT) e Renan; Emerson Santos e Patrick de Paula, Felipe Melo (Lucas Esteves, 21'/2ºT); Breno Lopes, Lucas Lima (Gabriel Menino, 21'/2ºT) e Gustavo Scarpa; Willian. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGODiego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Rafael Forster (Hugo, 10'/1ºT); José Welison, Caio Alexandre, Romildo (Luiz Otávio, 36'/2ºT); Matheus Nascimento (Davi Araújo, 46'/2ºT), Cesinha (Kayque, 45'/2ºT), Rafael Navarro (Kalou, 36'/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca.