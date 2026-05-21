Davi Lacerda apita Flamengo x Palmeiras e revolta cariocas; árbitro causou polêmica em pênaltis Estadão Conteúdo 21.05.26 18h52 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a escolha da Davi Oliveira Lacerda para o duelo mais esperado da atual edição do Brasileirão. O árbitro do Espírito Santo apita, neste sábado, o embate entre o líder Palmeiras e o segundo colocado Flamengo, às 21h, no Maracanã. A escolha causou enorme rebuliço entre as torcidas. Os flamenguistas usaram as redes sociais para condenar a escolha de "um árbitro totalmente pró-Palmeiras". Enquanto alguns paulistas rebatem as condenações dizendo que trata-se de "pressão dos cariocas" para obterem vantagem no Maracanã. A guerra de lados tem como alvo central penalidades na edição passada do Brasileirão. Muitos flamenguistas condenam Davi Lacerda por ignoram um pênalti de Thiago Silva sob Bruno Henrique em Fla-Flu já na reta final de 2025, quando os tricolores venceram por 2 a 1 e o VAR sequer acionou o árbitro no lance polêmico. Na ocasião, o clube entrou com uma representação na CBF cobrando a entidade após "erro absurdo e grave". Apesar do protesto oficial do Flamengo, a entidade não suspendeu Davi Lacerda nem Wagner Reway, o responsável pelo VAR na ocasião. Além do lance, os flamenguistas apontam para uma penalidade apitada por Davi Lacerda de maneira equivocada para o Palmeiras diante do Juventude. O árbitro viu falta de Abner em Felipe Anderson para revolta dos gaúchos. Na ocasião, o VAR recomendou a anulação da penalidade, o que aconteceu. Do lado palmeirense, um alívio, pois sob a direção de Davi Lacerda o Palmeiras jamais foi derrotado. São seis vitórias e um empate por 2 a 2 na casa do vitória. Não ser batido no Rio significa manter a vantagem de quatro pontos sob o rival, ainda com um jogo com o Mirassol por fazer. Os torcedores alviverdes definem Davi Lacerda como um bom árbitro, porém, também lembram que ele deixou de anotar uma falta em Vitor Roque em lance que ocasionou gol do Internacional em triunfo paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Flamengo Davi Lacerda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54