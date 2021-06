Davi Belfort recebe sexta proposta de universidade tradicional dos EUA

Davi Belfort é um fenômeno do futebol americano. Aos 16 anos, o filho do lutador Vitor Belfort sequer estreou no ensino médio e já recebeu seis propostas de bolsas universitárias. Dessa vez, a tradicionalíssima Universidade de Miami convidou o jovem que pode se tornar o primeiro quarterback brasileiro da história da NFL.+ Confira a classificação dos grupos da Eurocopa 2020!

- Sou muito abençoado e grato de ter recebido a oferta da universidade de Miami. Essa significa muito para mim, logo no quintal da minha casa! - escreveu nas redes sociais.

Além de Miami, Davi Belfort ostenta ofertas da Florida State, Alabama, Florida Athlantic, Fortlauderdale e Arizona State.

A efeito de comparação, Trevor Lawrence, atual primeira escolha do Draft da NFL, recebeu sua primeira proposta quando estava na metade do ensino médio. Entretanto, Davi ostenta sua primeira oferta dois anos antes. O filho de Vitor Belfort só poderá estrear por uma universidade em 2025. Após esse período, caso deseje ingressar na NFL, serão mais três ou quatro anos antes de ser contratado por uma das grandes franquias profissionais.