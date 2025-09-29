Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Das crises de riso ao choro no adeus a Antero: relembre momentos marcantes de Paulo Soares

As principais lembranças relacionadas ao jornalista costumam ser os momentos de descontração vividos ao lado de Antero Greco - morto em maio do ano passado - na bancada do Sportcenter

Estadão Conteúdo
fonte

Paulo Soares, o Amigão, e Antero Greco no comando do SportCenter, da ESPN (Reprodução / ESPN)

O jornalista Paulo Soares, o Amigão, morreu nesta segunda-feira, aos 63 anos, e deixou muitas memórias nos telespectadores da ESPN, canal esportivo no qual trabalhou por três décadas. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontece das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

As principais lembranças relacionadas ao jornalista costumam ser os momentos de descontração vividos ao lado de Antero Greco - morto em maio do ano passado - na bancada do Sportcenter. A trajetória de Amigão, contudo, passa também por emblemáticos acontecimentos esportivos e foi repleta de fortes emoções.

DESPEDIDA DE ANTERO E A FÉ EM NOSSA SENHORA APARECIDA

A morte do parceiro Antero Greco, em maio de 2024, provocou momento de grande emoção ao vivo, durante edição do SportCenter. Paulo Soares, que estava afastado desde a pandemia por causa de problemas de saúde, um deles na coluna, fez uma participação no programa por telefone e emocionou os colegas ao falar sobre a fé de Antero e brincar com o fanatismo dele pelo Palmeiras

"O Antero quase foi padre, bateu na trave. Ele era muito religioso, devoto de Nossa Senhora Aparecida, como eu sou. Eu disse isso: Nossa Senhora Aparecida está te recebendo no seu lindo Bom Retiro. Ele começou no Bom Retiro (bairro onde Antero nasceu em São Paulo) e está voltando para esse lindo bom retiro. É isso aí, e daqui a pouco a gente vai lá, da um último abaixo, um último beijo. E o legal é que ele acaba de mandar para mim que ele percebeu que o céu é verde, não é azul", disse, com a voz embargada nas palavras finais.

GOL 100 DE ROGÉRIO CENI

Torcedor do São Paulo, Paulo Soares teve o privilégio de narrar o centésimo de Rogério Ceni com a camisa tricolor, marcado contra o rival Corinthians, em 2011. "Cem! Cem! Cem. Centésimo! Centésimo! Centésimo", bradou o narrador antes de emendar o grito do gol da consagração do goleiro artilheiro.

AS CRISES DE RISO COM ANTERO GRECO

O jeito irreverente e as risadas da dupla Antero e Amigão ao anunciar ou comentar uma notícia durante o telejornal SportsCenter, da ESPN, contagiavam os espectadores. A parceria começou no ano 2000 e ficou marcada por ser descontraída sem abrir mão do profissionalismo.

Assim surgiram momentos como o do fatídico "Louis Picamoles". Em 2013, o programa repercutia a Copa do Mundo de Rugby quando o nome de um dos destaques da seleção francesa no esporte foi o estopim para um ataque de risos da dupla.

Amigão e Antero viriam a protagonizar uma cena semelhante três anos depois, em 2016. Porém, dessa vez, o nome do jogador de futebol argentino Milton Caraglio, que tinha sido sondado pelo São Paulo, foi o motivo.

Em entrevista ao Estadão, em 2021, Paulo Soares sintetizou qual era o grande mérito de seu trabalho com Antero no SportCenter. "Percebemos que falamos para todos. Homens, mulheres, garotinhos, garotas. Isso tudo passa pela espontaneidade. Conseguimos criar um elo de carinho e respeito, atingindo todas as classes e ideias", opinou na ocasião.

COPA DO MUNDO NA SBT Além da experiência na TV fechada, Paulo Soares fez sua voz ser ouvida a um público maior durante o período em que trabalhou no SBT, entre 1998 e 2003. No ano em que chegou, narrou a Copa do Mundo e fazia parte de uma equipe de narradores que contava com Silvio Luiz como grande estrela, além de nomes como Téo José e Oscar Ulisses.

Durante a experiência, Amigão teve Milton Neves e Osmar de Oliveira como companheiros nos comentários. Uma de suas narrações foi na semifinal entre França e Itália, na qual os italianos foram eliminados nos pênaltis pelos franceses, que se tornariam campeão em final contra o Brasil.

BRIGA COM TRAJANO Paulo Andrade também é lembrado por um raríssimo momento de irritação no ar. Em 2006, após breve desentendimento com José Trajano sobre qual seria o próximo tema a ser abordado no Linha de Passe, abandonou o programa.

À época, o ocorrido foi tratado com bastante cuidado pela ESN. Não à toa, foi publicado no site oficial da emissora um vídeo em que os dois apareciam juntos dando explicações.

"Foi um momento difícil e importante, mas que mostra o carinho que temos um pelo outro", diz Amigão no vídeo. "Na verdade, o grande erro, o equívoco cometido por mim, que estava muito estressado, um barril de pólvora, foi com o PVC, o Juca (Kfouri), o (Fernando) Calazans e o Márcio (Guedes)", completa, bem humorado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebpl

ESPN

Paulo Soares
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANIFESTAÇÃO

Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

29.09.25 15h37

Futebol

Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte

29.09.25 14h48

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda