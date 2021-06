Danilo Avelar é banido do Bomba Patch após caso de racismo

O icônico Bomba Patch baniu o jogador Danilo Avelar após o atleta ser acusado de racismo em uma partida de Counter-Strike: Global Offensive. Em uma rede social, equipe responsável pelo jogo anunciou nesta quarta-feira que não tolera tal comportamento e afirmou que qualquer ato de racismo será passível de banimento.+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

- Danilo Avelar está banido do Bomba Patch! Racismo NÃO! - publicou o Bomba Patch.

O zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, foi acusado de racismo nesta madrugada durante um jogo online. O jogador assumiu a autoria do comentário feito no seu perfil em uma plataforma de games na manhã desta quarta-feira (23). Pressionada por torcedores, a diretoria do clube anunciou a rescisão do contrato do jogador.