Daniel Amorim comenta último jogo e projeta duelo contra o Avaí: ‘Aproveitar a oportunidade’

Depois da virada contra o Brasil de Pelotas na última rodada, o Vasco enfrenta o Avaí nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário. Daniel Amorim, autor do primeiro gol do Vasco no Bento Freitas, relembrou a experiência em Santa Catarina ao projetar o duelo.

"Estamos numa sequência boa, todos se doando muito. Passamos de fase na Copa do Brasil e fomos buscar essa vitória fora de casa pela Série B. Agora temos o Avaí. Já joguei lá, eles têm vários jogadores experientes, um time bom. Em 2019, eu tive a felicidade de marcar aqui contra o Vasco. Agora meu foco é estar preparado para aproveitar a oportunidade, se ela aparecer, e marcar com as cores do clube, ajudando na conquista de mais uma vitória", afirmou.

O centroavante atuou no Avaí em 2019 e se destacou na equipe, marcando 19 gols em sua passagem, um deles no último confronto entre Cruz-Maltino e Leão da Ilha. Daniel também aproveitou para comentar o gol e o resultado favorável da última partida.

"Feliz demais de poder entrar e ajudar fazendo gol, que é minha função. Foi meu primeiro gol pelo Vasco, um clube gigante, de história maior ainda, então é claro que vai ficar marcado. O que me deixou ainda mais contente foi termos virado o jogo e conseguido a vitória. A gente já merecia, todos lutaram muito para isso", concluiu.

O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!