Daniel Alves zoa reecontro de Neymar e Rafa Alcantara: 'Toda princesa precisa do seu vagabundo'

Ex-colega de equipe de Neymar e Rafinha Alcantara no Barcelona, Daniel Alves usou a intimidade para brincar com com o reencontro dos amigos e compatriotas, agora no Paris Saint-Germain. Após Neymar publicar uma foto desejando sorte ao novo companheiro, o jogador do São Paulo fez um comentário bem humorado.

– Toda princesa precisa do seu vagabundo. Brazucas para sempre – escreveu Dani Alves na postagem de Neymar.

O camisa 10 do PSG e o novo reforço do time parisiense também atuaram juntos no time que conquistou o ouro olímpico inédito na Rio 2016.

– Muito feliz de te (RE)encontrar irmão! Que a gente seja muito feliz como fomos sempre que jogamos juntos! Boa sorte pra ti aqui, te amo – postou Ney.

O clube francês acertou a contratação de Rafa Alcantara no início de outubro. O meia de 27 anos pertencia ao Barcelona, mas atuou na última temporada emprestado ao Celta de Vigo. O contrato vai até junho de 2023, e Rafinha vestirá a camisa 12, mesmo número que usou no Barcelona.