Daniel Alves revela que tentou voltar ao Barça após passagem pela Juve

Daniel Alves mostrou ressentimento com o Barcelona por não ter conseguido retornar ao clube culé após sua saída. Em entrevista à “RAC1”, o brasileiro afirmou que após sua curta passagem pela Juventus, gostaria de voltar para a Catalunha por amor à instituição, mas que os blaugranas não admitiram o equívoco de terem dispensado o veterano.

- Eles necessitavam de mim e eu necessitava deles, pois amava o Barça. Não ia seguir na Juventus, voltaria de graça. Não tiveram culhão para admitir que se equivocaram comigo. Eu tive culhão para dizer que era minha casa e que queria regressar.Fui ali (na Itália) para demonstrar que tinha nível para jogar no Barcelona.

O lateral direito afirmou também que tinha um acordo para jogar no Manchester City após sair da Velha Senhora, mas que acertou com o Paris Saint-Germain por conta de sua família. Somando todos os clubes, Daniel Alves conquistou 36 títulos em sua carreira, além de ter passagem vitoriosa com a Seleção Brasileira.