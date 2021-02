Curry faz 57 pontos, mas Doncic brilha e Mavs vencem os Warriors na NBA

Em um dos duelos mais equilibrados deste sábado na NBA, o Dallas Mavericks superou o Golden State Warriors por 134 a 132. A vitória veio muito graças a Luka Doncic, que estava inspirado e alcançou um "double-double" de 42 pontos e 11 rebotes. O esloveno acertou sete arremessos de três pontos em 12 tentativas. Stephen Curry teve atuação fenomenal, apesar do revés de sua equipe, com impressionantes 57 pontos.

Se Doncic estava inspirado nos chutes de três, Curry foi ainda melhor nesse tipo de arremesso, que é sua especialidade. Foram 11 acertos em 19 tentativas. O armador da franquia da Califórnia foi o cestinha do jogo e contou com a ajuda de Draymond Green, que saiu de quadra com 15 assistência.

A dupla, porém, não conseguiu impedir a derrota para os Mavericks, que, além da exibição monstruosa do esloveno, teve outros destaques, como Maxi Kleber, autor de 16 pontos, sendo boa parte deles nos momentos finais da partida, e Kristaps Porzingis, que anotou 18 pontos e apanhou 10 rebotes. Ambos não estão bem colocados na Conferência Oeste. O Golden State Warriors é o oitavo e o Dallas Mavericks aparece apenas na penúltima posição.

Em outro confronto muito nivelado, o Los Angeles Lakers precisou de duas prorrogações para bater o Detroit Pistons na madrugada deste sábado por 135 a 129. O astro LeBron James mais uma vez foi o destaque e cestinha da partida ao registrar um "double-double" de 33 pontos e 11 assistências. Seu parceiro Anthony Davis também esteve em grande noite e anotou 30 pontos para a franquia da Califórnia, vice-líder do Oeste, com 18 triunfos em 24 jogos.

Jerami Grant foi o grande nome dos Pistons, com 32 pontos e seis assistências, e Delon Wright contribuiu com 22 pontos e 10 rebotes para a equipe do Michigan, lanterna do Leste, com apenas cinco vitórias em 23 compromissos.

No confronto entre dois dos melhores times da temporada regular da NBA até aqui, o Brooklyn Nets sentiu falta de duas de suas maiores estrelas, Kevin Durant, vetado, e Kyrie Irving, com uma entorse em um dos dedos da mão direita, e não foi páreo para o Philadelphia 76ers, que venceu por 124 a 108.

Os Sixers contaram com o brilho de Joel Embiid para dominar boa parte do duelo e conquistar a vitória. O ala-pivô camaronês foi o grande protagonista da noite, anotando 33 pontos e pegando nove rebotes. Ele teve o auxílio importante de Tobias Harris (21 pontos e 12 rebotes).

Pelos Nets, James Harden brilhou, mas sem as companhias de Durant e Irving, não foi tão efetivo. O "Barba" registrou 26 pontos, 10 assistências e oito rebotes. Landry Shamet, com 22 pontos, também foi bem. O time de Nova York é o quarto do Oeste e o time da Filadélfia lidera a mesma conferência.

Outro a brilhar neste sábado foi Nikola Jokic. Em mais uma atuação impressionante, o sérvio fez 50 pontos, deu 12 assistências e pegou oito rebotes. Foi a maior pontuação do jogador em sua trajetória na liga. Ainda assim, foi insuficiente para evitar a derrota do Denver Nuggets para o Sacramento Kings. Os donos da casa venceram por 119 a 114, com destaque para Harrison Barnes, autor de 28 pontos.

Confira os resultados dos outros jogos da rodada de sábado da NBA:

New York Knicks 110 x 99 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 92 x 118 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 132 x 121 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 99 x 124 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 106 x 111 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 120 x 118 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 118 x 109 Memphis Grizzlies

Veja os jogos da rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Indiana Pacers x Utah Jazz

New York Knicks x Miami Heat

Phoenix Suns x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings