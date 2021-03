Cuiabá confirma chegada de terceiro atleta vindo do Corinthians

Após fechar os empréstimos do goleiro Walter e do atacante Jonathan Cafú, o Cuiabá contará com mais um atleta vindo do Corinthians para esta temporada. Trata-se do zagueiro Marllon, que, diferentemente dos dois primeiros atletas citados, chega por definitivo ao clube mato-grossense.

Na última quinta-feira (4), o defensor já havia feito uma postagem nas suas redes sociais se despedindo do Timão e classificando o momento como um "encerramento de ciclo".

Aos 28 anos, o jogador revelado pelo Flamengo chegou ao Corinthians em 2018, após se destacar pela Ponte Preta. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar com a camisa corintiana, tendo acumulado empréstimos para Bahia e Cruzeiro, o último interrompido em outubro pelo Timão, que pediu o retorno imediato do jogador após Danilo Avelar sofrer uma lesão ligamentar no joelho e precisar passar por cirurgia.

No total, foram 34 partidas disputadas por Marllon pelo Corinthians, 24 como titular.

