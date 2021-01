Cuesta admite momento individual ruim com a camisa do Inter

Ídolo da torcida do Inter, o zagueiro Victor Cuesta sofreu com a transição no comando técnico do Colorado. Com um tempo de bola perfeito, o argentino colecionou algumas falhas e ligou o sinal de alerta no torcedor.

Nesta sexta-feira, o atleta compareceu à sala de imprensa e não fugiu das questões. Sincero, ele admitiu a má fase técnica e não quis passar a responsabilidade para ninguém.

‘Abel sabe o tipo de jogador que eu sou. Eu estava em uma fase ruim. Procurei trabalhar com silêncio e humildade. Faço autocrítica e sei quando estou mal’, afirmou, antes de completar:

‘Estamos jogando mais recuados com o Abel. As linhas mais baixas. Mas o problema antes não foi o sistema defensivo. Os erros que eu tive foram tomadas de decisões. Erros meus. Não é culpa de ninguém. A gente não sofria bola nas costas. Um pra um. Eram erros meus’.

No domingo, Cuesta e Internacional voltam a campo para encarar o Fortaleza. Um triunfo do Inter deixa o time vivo na briga pela taça.