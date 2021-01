Cuca destaca campanha e promete Santos sem medo no Maracanã

O time do Santos surpreendeu a todos e chegou na final da Libertadores com uma campanha quase perfeita. Na decisão contra o Palmeiras, o técnico Cuca promete um time sem medo. Na entrevista coletiva desta sexta-feira, o comandante santista destacou a superação do time ao longo da competição.

- A palavra medo não existe. Você estando envolvido nesse processo pode ter algum cuidado maior. A própria competição te ensinou a ser cascudo. Na chave de grupos vencemos o Defensa y Justicia na Argentina, com o Jesualdo. O Delfín é um time complicado, o Olimpia, naquele calor, também complicadíssimo. A LDU, com o Marcelo, lá em Quito. Pouquíssimas equipes vencem - afirmou o treinador.

- Os resultados ruins fora de casa que tivemos foi o empate com o Grêmio e o Boca. Esses meninos criaram um lastro forte, uma confiança grande. Esse jogo não é em casa nem fora. É uma decisão diferente, de um jogo só. Temos de pensar bem, em todos os sentidos, principalmente na estratégia de jogo. Pensar no calor, que vai fazer. Temos dúvidas na equipe, também - concluiu Cuca.

O Santos vai em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América neste sábado, quando enfrenta o rival Palmeiras, às 17h, no Maracanã.