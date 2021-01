Cuca conta ter definido escalação contra o Boca no meio da madrugada

O técnico Cuca surpreendeu no esquema tático do Santos na vitória contra o Boca Juniors. O treinador escalou Soltedo aberto na esquerda, com Lucas Braga mais centralizado, ao contrário do que todos imaginavam.

Em entrevista ao programa Seleção SporTV nesta quinta-feira, Cuca contou que essa decisão veio no meio da madrugada e festejou o fato de ter dado certo.

"Acordei às 4h e fiquei pensando. Pensamos no Lucas Braga por dentro e Soteldo por fora. Lá joguei com Soteldo armando, então devem ter colocado na cabeça isso. Fez gol na ponta esquerda para dentro. Braga jogou de segundo atacante e fez gol de centroavante. Fico feliz", disse Cuca.

Questionado sobre qual foi o esquema tático que utilizou na partida, Cuca evitou definir em números, mas explicou as variações que aconteceram durante o duelo.

"Entendemos o Boca Juniors. Alison fechou como terceiro zagueiro porque o Boca tem Tévez e Soldano. Pituca ficou em linha com ele, mas saiu como meia às vezes como foi no lance do gol. Por isso não dá para falar em número e esquema certinho", comentou o técnico, que finalizou:

"Falaram que o Santos jogou no 5-5 contra o Boca. Nunca tinha ouvido falar, mas fiquei pensando à noite e era verdade. Alison fechando como zagueiro e Kaio fechando na meia é um 5-5. Eles dão um passo a mais e já é um 4-3-3", concluiu o treinador santista.