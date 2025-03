Cruzeiro desmente busca por novo goleiro e garante que está satisfeito com Cássio e Léo Aragão

O vazamento de uma possível tentativa do Cruzeiro de assinar um pré-contrato com o vascaíno Léo Jardim para 2026 não caiu bem no Rio de Janeiro, tampouco em Belo Horizonte. E o clube mineiro precisou soltar uma nota oficial no começo da noite para dizer que não busca um novo camisa 1 para o Brasileirão.

As falhas seguidas de Cássio no Campeonato Mineiro deixaram o goleiro em rota de colisão com a torcida, que começou a ofendê-lo e até vaiá-lo durante alguns jogos. Pra piorar, Léo Aragão também não foi bem quando recebeu chances, deixando os cruzeirenses preocupados com a posição.

Como Léo Jardim não aceitou a proposta de renovação com o Vasco - tem contrato até dezembro - e poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho, os cariocas começaram a reclamar de um possível assédio do CEO Alexandre Mattos sobre o paredão vascaíno, o que obrigou o Cruzeiro a desmentir a busca por novo camisa 1.

"O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que, em nenhum momento, o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro", afirmou o clube, em nota.

A direção celeste aproveitou para passar confiança a todo o elenco atual. "Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada", garantiu o clube.