Cruzeiro derrota Campinas na final da Superliga Masculina de Vôlei e amplia hegemonia Estadão Conteúdo 10.05.26 12h06 Pela segunda temporada consecutiva, o Cruzeiro derrotou o Vôlei Renata Campinas na grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei e aumentou a hegemonia no Brasil, na manhã deste domingo (10). A equipe comandada por Filipe Ferraz não tomou conhecimento do adversário no Ginásio do Ibirapuera e aplicou 3 a 0 no placar, sem grandes sustos durante toda a partida. Agora, o time de azul soma dez títulos da liga nacional, sendo que seis foram conquistados nos últimos dez anos. Já os campineiros, que são pentacampeões, não conseguiram encerrar o jejum que dura desde 2005. As equipes protagonizaram a final do ano passado, que foi vencida pela equipe mineira. O Cruzeiro fez uma campanha quase impecável até o título. Na primeira fase, a equipe conseguiu 17 vitórias em 22 partidas, terminando na primeira colocação. Nas etapas seguintes, eliminaram Goiás e Minas Tênis Clube, respectivamente, até superar o Campinas na grande decisão. Com o favoritismo, o time do Cruzeiro entrou em alta rotação no Ginásio do Ibirapuera e rapidamente conseguiu abrir diferença de pontos sobre o adversário. Em um dos lances mais significativos, o ponteiro Willian anotou com ace logo no início do confronto. O clube de Minas Gerais permaneceu à frente do placar em todo o primeiro set, que terminou com 25 a 14. No segundo, o time do interior de São Paulo, comandado pelo argentino Horacio Dileo, entrou na partida e o embate ficou muito mais equilibrado. Um dos momentos de maior destaque foi com o central Judson, do Campinas, que fez um ótimo bloqueio e impediu o ponto de Lucão. As equipes batalharam ponto a ponto e o set terminou em 27 a 25 para os mineiros, que abriram 2 a 0 no placar. O equilíbrio também se manteve no terceiro set, mas o time de Minas Gerais conseguiu abrir uma boa vantagem de pontos. A equipe contou com o brilho de Welinton Oppenkoski, principal pontuador do embate, que desequilibrou na parte final. Ele inclusive marcou o ponto do título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Superliga Masculina de Volei Cruzeiro Vôlei Renata Campinas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02