Cruzeiro conta com golaço, bate o São Paulo em jogo equilibrado e conquista o título da Copinha

Com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro é o campeão da Copa São Paulo 2026. Em decisão disputada neste domingo, 25, na Arena Mercado Livre Pacaembu, o time mineiro derrotou o atual campeão São Paulo, por 2 a 1, e ficou com o título do principal torneio de base do País. Gustavinho, autor de um golaço no segundo tempo, e William Almeida marcaram para e equipe cruzeirense. Isac fez o gol tricolor.

Trata-se do segundo título conquistado pelo Cruzeiro na Copinha. O time mineiro venceu a competição de base pela primeira vez em 2007, quando derrotou justamente o São Paulo na final.

As duas equipes chegaram à decisão com campanhas de autoridade, o que acabou refletindo em um jogo equilibrado, com os times se estudando nos primeiros minutos e o vigor da juventude dando o tom das duras divididas. Apesar da suspensão do meio-campista Eduardo Pape, principal jogador do Cruzeiro na Copinha, o time mineiro conseguiu articular jogadas de perigo em lances de contra-ataque e levou a melhor na bola para aos 12 minutos do primeiro tempo, com o lateral-esquerdo William aparecendo sozinho no segundo pau para cabecear para a rede.

Empurrado pela torcida que, naturalmente, compareceu em maior número no Pacaembu, o São Paulo tentou responder imediatamente e criou chances em jogadas individuais de Tetê, mas sem perigo. O time tricolor encontrou dificuldade para furar entrar na defesa celeste, reforçada por dois volantes fixos na ausência de Pape, e começou a apostar nas jogadas pelo alto, mas o centroavante Paulinho, destaque do time na competição, mal pegou na bola.

Confortável no placar, o Cruzeiro desacelerou o ritmo da partida e apostou em jogadas de contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo. Além de não conseguir superar o bloqueio adversário, o São Paulo sofreu com desarmes e viu o time mineiro criar boas oportunidades de ir para o intervalo com maior vantagem no placar, mas pecou na falta de capricho e parou nas boas defesas do goleiro João Pedro.

O Cruzeiro foi castigado pela falta de pontaria antes mesmo do intervalo. Minutos depois de o goleiro cruzeirense Vitor Lamounier fazer defesa impressionante, o zagueiro Isac aproveitou a sobra na pequena área para deixar tudo igual, aos 47 minutos.

Depois da boa etapa inicial, as equipes voltaram do intervalo em rotação inferior. O São Paulo, diferentemente do primeiro tempo, conseguiu rondar a área do Cruzeiro, encontrando espaços em lançamentos longos, e teve oportunidade de virar o placar em lances de bola aérea. O time mineiro continuou apostando nos contra-ataques, mas o excesso de erros técnicos atrapalhou.

Com os times nitidamente desgastados, a partida perdeu emoção e os treinadores apelaram ao banco para oxigenar as equipes. O lateral Gustavinho, que entrou no lugar de William Almeida, apareceu com liberdade na esquerda e marcou um golaço de fora da área, aos 28 minutos. A bola ainda bateu na trave e nas costas do goleiro João Pedro antes de ir para o fundos da rede.

Praticamente no minuto seguinte, o árbitro assinalou pênalti para o São Paulo após falta do zagueiro Kaiky sobre Paulinho, mas o VAR indicou falta fora da área e Lamounier fez ótima defesa na cobrança de Igor Felisberto. O tricolor paulista partiu para o abafa, mas não conseguiu desenvolver uma pressão adequada para se aproximar do empate.

O São Paulo abusou de cruzamentos longos sem perigo e ainda teve o azar de perder Felipe por lesão e terminar o jogo com dez em campo. Bem fechado na defesa, o time mineiro ainda conseguiu escapar em contra-ataques e teve chances de ampliar o placar.

CRUZEIRO 2 X 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO - Vitor Lamounier; Nicolas Pontes (Ivanilson), Kaiquy, Kelvin e William Almeida (Gustavinho); Alessandro (André), Murilo Rhikman, Cauan Baptistella (João Cervi ) e Rayan Lelis (Pablo); Rhuan Gabriel e Fernando (Pietro). Técnico: Luciano Dias.

SÃO PAULO - João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio, Nicolas (Guilherme Reis) e Djhordney; Tetê; Matheus Ferreira (Matheus Menezes), Gustavo Santana (Lucyan) e Pedro Ferreira; Paulinho (Felipe). Técnico: Allan Barcellos.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

GOLS - William Almeida, aos 12, e Isac, aos 47 do primeiro tempo; Gustavinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - William Almeida, Murilo Rhikman, André e Ivanilson (Cruzeiro); Matheus Ferreira (São Paulo).

PÚBLICO - 19.000.

RENDA - R$ 471.000,00.

LOCAL - Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).