Crítica de Renato Gaúcho a colombianos gera polêmica na imprensa sul-americana: 'Erram muito' Estadão Conteúdo 06.04.26 16h28 As críticas do técnico vascaíno Renato Gaúcho à dificuldade de adaptação dos jogadores colombianos ao futebol brasileiro ganharam as manchetes da imprensa da América do Sul às vésperas da estreia do time carioca na Copa Sul-Americana. Publicações da Colômbia, Argentina e do Equador, entre outros países, enfatizaram o tema após o treinador falar sobre o início de Marino Hinestroza no clube carioca. Na derrota de 2 a 1 de sua equipe para o Vasco no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi questionado sobre a atuação do atacante que chegou a São Januário em janeiro deste ano, vindo do Atlético Nacional, para reforçar o setor ofensivo. "Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigi-los. Eles têm muitos erros. O que mais falo, até por ter sido atacante, é para que eles tenham tranquilidade para tomar a melhor decisão (no momento de definir os lances)", afirmou. Para o jornal El Tiempo, da Colômbia, Renato foi duro ao se referir a Hinestroza após o confronto diante dos botafoguenses. "Renato Gaúcho, técnico do Vasco da Gama, criticou duramente Marino Hinestroza e os jogadores colombianos: "Eles cometem muitos erros". O veículo argentino Ataque Futbolero também destacou a fala do treinador e citou o esforço que o brasileiro diz estar fazendo para tentar mudar esse panorama. "É o meu trabalbo, mas é falta de tempo. Não é do dia para noite eu eu vou corrigir os caras 100%". Neste contexto, o DSports seguiu a linha da exigência do treinador brasileiro e também enfatizaram o discurso de Renato Gaúcho. "Os colombianos erram muito", estampou o noticioso. Integrante do Grupo G da competição continental, o Vasco faz a sua estreia nesta terça-feira como visitante na primeira rodada e encara o Barracas Central no estádio Florêncio Sola, localizado em Banfield, na Argentina. O complemento desta primeira jornada da chave acontece nesta quarta-feira, quando o Audax Italiano recebe o Olímpia no estádio Bicentenário La Florida, no Chile. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Renato Gaúcho colombianos polêmica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27