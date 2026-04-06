Crítica de Renato Gaúcho a colombianos gera polêmica na imprensa sul-americana: 'Erram muito'

As críticas do técnico vascaíno Renato Gaúcho à dificuldade de adaptação dos jogadores colombianos ao futebol brasileiro ganharam as manchetes da imprensa da América do Sul às vésperas da estreia do time carioca na Copa Sul-Americana. Publicações da Colômbia, Argentina e do Equador, entre outros países, enfatizaram o tema após o treinador falar sobre o início de Marino Hinestroza no clube carioca.

Na derrota de 2 a 1 de sua equipe para o Vasco no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi questionado sobre a atuação do atacante que chegou a São Januário em janeiro deste ano, vindo do Atlético Nacional, para reforçar o setor ofensivo.

"Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigi-los. Eles têm muitos erros. O que mais falo, até por ter sido atacante, é para que eles tenham tranquilidade para tomar a melhor decisão (no momento de definir os lances)", afirmou.

Para o jornal El Tiempo, da Colômbia, Renato foi duro ao se referir a Hinestroza após o confronto diante dos botafoguenses. "Renato Gaúcho, técnico do Vasco da Gama, criticou duramente Marino Hinestroza e os jogadores colombianos: "Eles cometem muitos erros".

O veículo argentino Ataque Futbolero também destacou a fala do treinador e citou o esforço que o brasileiro diz estar fazendo para tentar mudar esse panorama. "É o meu trabalbo, mas é falta de tempo. Não é do dia para noite eu eu vou corrigir os caras 100%".

Neste contexto, o DSports seguiu a linha da exigência do treinador brasileiro e também enfatizaram o discurso de Renato Gaúcho. "Os colombianos erram muito", estampou o noticioso.

Integrante do Grupo G da competição continental, o Vasco faz a sua estreia nesta terça-feira como visitante na primeira rodada e encara o Barracas Central no estádio Florêncio Sola, localizado em Banfield, na Argentina. O complemento desta primeira jornada da chave acontece nesta quarta-feira, quando o Audax Italiano recebe o Olímpia no estádio Bicentenário La Florida, no Chile.