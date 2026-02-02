Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimento no clube, diz jornal Estadão Conteúdo 02.02.26 9h27 Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh nesta segunda-feira, 2. De acordo com o jornal português A Bola, o jogador tem mostrado insatisfação com a gestão do clube saudita. O atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Segundo o veículo de comunicação, CR7 aponta que o Fundo estaria priorizando outros clubes no país. Na atual janela de transferências, o Al-Nassr contratou somente o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. O técnico Jorge Jesus já tinha pedido publicamente mais jogadores para a equipe. O Al-Hilal, que também é gerido pelo PIF, já contratou Pablo Marí e Darwin Núñez. Além disso, tem o interesse em tirar Karim Benzema do Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo não concorda com a diferença de investimentos realizada. Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol da Arábia Saudita. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cristiano Ronaldo Al-Nassr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12