Cristiano Ronaldo marca duas vezes, quebra recordes e Portugal vence a Hungria

Em busca do bicampeonato europeu, a seleção de Portugal estreou com o pé direito na Eurocopa. Nesta terça-feira, os lusitanos venceram a Hungria, em Budapeste, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo (duas vezes). O camisa 7 quebrou dois recordes na partida.

Chances criadas

Favorita para a partida, e também entre as candidatas ao título, a seleção de Portugal tomou conta do primeiro tempo e criou as melhores chances. Nos primeiros minutos, Diogo Jota chutou da entrada da área e parou em Gulácsi. No fim, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento de Bruno Fernandes, mas, na entrada da pequena área, mandou por cima do gol.

Não valeu

Por volta dos 35 minutos da etapa final, a Hungria chegou a abrir o placar, mas o auxiliar assinalou impedimento antes mesmo do VAR confirmar a irregularidade. Schön recebeu passe em profundidade, encarou a marcação, e bateu forte no canto do Rui Patrício antes de ser frustrado pelo impedimento.

No fim

​Quando o empate sem gols parecia encaminhado, os portugueses marcaram três vezes. Aos 38, Guerreiro aproveitou sobra dentro da área, chutou com desvio de Orbán, e abriu o placar. Aos 41, de pênalti, Cristiano Ronaldo fez o segundo. O terceiro, já nos acréscimos, foi também do camisa 7, que deixou Gulácsi no chão antes de marcar.

Comemoração do primeiro gol de Portugal (Foto: ATTILA KISBENEDEK / POOL / AFP)

​Recortes

A partida marcou mais dois recorde para a carreira de Cristiano Ronaldo. O atacante se tornou o primeiro jogador a disputar a Eurocopa cinco vezes na história. Ao todo, o camisa 7 tem 22 partidas no torneio. CR7 também é agora o jogador com mais gols na história da competição. Ele deixou Michel Platini, que tem nove gols marcados, para trás ao fazer o seu décimo gol e o 11º gol.

Cristiano Ronaldo é agora o jogador com mais Eurocopas disputadas (Foto: ALEX PANTLING / POOL / AFP)

Público

A cidade de Budapeste é a única que está liberada a receber 100% de público nos estádios na Eurocopa. Nesta terça-feira, cerca de 68 mil pessoas estiveram presentes na Puskás Arena para acompanhar o duelo entre Hungria e Portugal. Clique aqui e veja todos os palcos do torneio e o quanto da capacidade é liberada em cada um deles.

Sequência​

Hungria e Portugal voltam a campo no próximo sábado pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa. Os húngaros encaram a França, enquanto os portugueses jogam contra a Alemanha.

Cerca de 68 mil pessoas estiveram na Puskás Arena (Foto: ALEX PANTLING / POOL / AFP)