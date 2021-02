Cristiano Ronaldo marca duas vezes, iguala marca de Pelé, e Juventus bate a Inter de Milão na Copa da Itália

A Juventus deu um grande passo rumo à final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Velha Senhora visitou a Inter de Milão, no San Siro, pelo jogo de ida da semifinal da competição, e o time de Andrea Pirlo venceu por 2 a 1, de virada. Lautaro Martínez abriu o placar para a Nerazzurri e Cristiano Ronaldo, duas vezes, igualando recorde de Pelé, virou a partida.

EL TORO

Jogando em casa, a Inter de Milão se lançou ao ataque e a Nerazzurri abriu o placar aos oito minutos. Barella foi na linha de fundo, cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que se antecipou à marcação e bateu de primeira. Buffon chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

ELE DECIDE

Aos 22 minutos, Cuadrado foid derrubado por Ashley Young dentro da área, e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo firme, no meio, sem chances para Handanovic. Ainda no primeiro tempo, o português aproveitou erro entre Bastoni e Handanovic para virar a partida.

IGUAL A PELÉ

Com os dois gols marcados na partida, Cristiano Ronaldo chegou aos 762 na carreira e igualou a marca de Pelé em gols oficiais. Desta forma, o camisa 7 agora é o maior artilheiro da história do futebol ao lado do ídolo do futebol brasileiro.

SEQUÊNCIA

​Inter de Milão e Juventus voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no Allianz Stadium, em Turim, a casa da Juventus, pela partida de volta da semifinal da Copa da Itália. Antes, porém, as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Italiano no fim de semana, contra Fiorentina e Roma, respectivamente.