Cristiano Ronaldo brilha e Al-Nassr conquista título na Arábia Saudita

Em uma noite brilhante protagonizada por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr triunfou sobre o Al-Hilal com um placar de 2 x 1 após o tempo extra, nesse sábado (12/8), assegurando assim o troféu da Copa dos Campeões Árabes. O jogador brasileiro Michael, anteriormente vinculado ao Flamengo, foi responsável por abrir o marcador em favor da equipe dirigida por Jorge Jesus, quando apenas seis minutos haviam transcorrido no segundo período.

Ao assinalar o gol, o atacante do Brasil executou sua celebração característica, que se inspira em CR7.

Ao chegar a 29 minutos da segunda etapa, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento vindo da ala direita e nivelou a partida ao efetuar um arremate dentro da grande área. Apenas oito minutos se passaram na prorrogação, quando o jogador português demonstrou, mais uma vez, sua habilidade dentro da grande área ao cabecear e reverter o placar.

O comandante do Al-Nassr, Luis Castro, conhecido também por sua passagem no Botafogo, acabou sendo expulso devido a um acalorado desentendimento com o árbitro durante o tempo extra. O nome preponderante na partida, CR7, foi substituído aos 10 minutos da etapa adicional, devido a dores no joelho causadas por um choque com um adversário.

O número 7 encerrou o ciclo de temporadas sem conquistas, já que durante as temporadas 2021/22 e 2022/23 não havia erguido nenhum troféu, período no qual defendeu primeiramente as cores do Manchester United e posteriormente transferiu-se para a Arábia Saudita. Agora, no início da temporada 2023/24, ele celebra sua primeira vitória em um torneio com o Al-Nassr.