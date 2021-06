Crise familiar aumenta, e mãe de Gabriel Medina processa nora por danos morais

A relação turbulenta entre membros da família Medina acumula mais um episódio amargo. A mãe do bicampeão mundial de surf, Simone Medina, entrou com uma ação por danos morais contra a esposa de Felipe Medina, seu filho e irmão do surfista.

No processo, Simone cobra uma indenização de R$ 100 mil e exige retratação pública de Bruna Bordini. A mãe acusa a nora de propagar informações infundadas e caluniosas em uma rede social sobre uma suposta expulsão que sofreu da residência em Maresias pelos sogros, em abril deste ano.

Recentemente, outra questão familiar envolvendo a família Medina chamou a atenção. Simone Medina apagou o nome de Gabriel Medina e seu irmão, Felipe, e citou apenas a caçula Sophia como filha em sua biografia no Instagram. A ação ilustra os desentendimentos entre o surfista, Simone e o ex-técnico e padrasto de Medina, Charles Saldanha.