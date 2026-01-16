Capa Jornal Amazônia
Crespo quer 'colocar carro na pista' e exalta elenco: 'Amor pelo São Paulo no momento difícil'

O técnico disse ter ficado feliz com o retorno de Calleri e o gol de Luciano, que aliviou a noite e garantiu a primeira vitória

Estadão Conteúdo

O técnico Hernán Crespo enalteceu a união do grupo do São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo. O treinador elogiou "o espírito" do elenco no momento difícil que o clube encara, com tensão política.

Nesta sexta-feira, será votado o impeachment do presidente Júlio Casares. Na noite desta quinta-feira, um rumor de que o mandatário renunciaria dividiu a atenção do futebol, mas a renúncia não aconteceu.

"Com a chuva, é difícil ter uma ideia de jogo. A coisa mais importante foi o espírito. Com chuva, sol, à noite, à tarde, a gente joga com espírito. Com amor pela camisa do São Paulo neste momento difícil", disse Crespo na entrevista coletiva.

Crespo aborda elenco e mercado de transferências

O técnico expressou felicidade com o retorno de Calleri e o gol de Luciano, que garantiu a primeira vitória do São Paulo em 2026. Ele também confirmou que Alisson negocia com o Corinthians.

"O mercado está em constante evolução. Temos de lutar contra aquilo que não podemos controlar. Talvez Alisson, como outros, tem a possibilidade de sair. Assim como outros podem chegar", avaliou Crespo ao comentar a janela de transferências.

São Paulo busca ritmo no Paulistão

O plano do São Paulo, conforme Crespo, é ganhar ritmo, o que levou a trocas no time escalado em relação à estreia contra o Mirassol. "É um momento delicado. Temos de estar focado nesta 'pré-temporada de jogos oficiais'.

A meta final do Paulistão é colocar o carro na pista, chegar às quartas de final. No meio disso, tentar equilibrar o elenco que temos, aqueles voltando e a situação dos outros que chegam", ponderou o treinador.

Com a vitória sobre o São Bernardo, o São Paulo alcançou o 10º lugar na classificação do Campeonato Paulista, com três pontos. O time volta a campo no domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Esportes
