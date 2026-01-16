Crespo quer 'colocar carro na pista' e exalta elenco: 'Amor pelo São Paulo no momento difícil' O técnico disse ter ficado feliz com o retorno de Calleri e o gol de Luciano, que aliviou a noite e garantiu a primeira vitória Estadão Conteúdo 16.01.26 8h28 O técnico Hernán Crespo enalteceu a união do grupo do São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo. O treinador elogiou "o espírito" do elenco no momento difícil que o clube encara, com tensão política. Nesta sexta-feira, será votado o impeachment do presidente Júlio Casares. Na noite desta quinta-feira, um rumor de que o mandatário renunciaria dividiu a atenção do futebol, mas a renúncia não aconteceu. "Com a chuva, é difícil ter uma ideia de jogo. A coisa mais importante foi o espírito. Com chuva, sol, à noite, à tarde, a gente joga com espírito. Com amor pela camisa do São Paulo neste momento difícil", disse Crespo na entrevista coletiva. Crespo aborda elenco e mercado de transferências O técnico expressou felicidade com o retorno de Calleri e o gol de Luciano, que garantiu a primeira vitória do São Paulo em 2026. Ele também confirmou que Alisson negocia com o Corinthians. "O mercado está em constante evolução. Temos de lutar contra aquilo que não podemos controlar. Talvez Alisson, como outros, tem a possibilidade de sair. Assim como outros podem chegar", avaliou Crespo ao comentar a janela de transferências. São Paulo busca ritmo no Paulistão O plano do São Paulo, conforme Crespo, é ganhar ritmo, o que levou a trocas no time escalado em relação à estreia contra o Mirassol. "É um momento delicado. Temos de estar focado nesta 'pré-temporada de jogos oficiais'. A meta final do Paulistão é colocar o carro na pista, chegar às quartas de final. No meio disso, tentar equilibrar o elenco que temos, aqueles voltando e a situação dos outros que chegam", ponderou o treinador. Com a vitória sobre o São Bernardo, o São Paulo alcançou o 10º lugar na classificação do Campeonato Paulista, com três pontos. O time volta a campo no domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC vestiário Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 FUTEBOL Vasco bate o Maricá na estreia do Carioca com dois de Rayan e show de Coutinho Com goleada, o Vasco assume a liderança do Grupo A, com três pontos conquistados 16.01.26 0h07