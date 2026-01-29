Crespo fala de Alisson e Marcos Antônio e explica meta de 45 pontos: ‘Proteger o grupo’

O São Paulo garantiu sua primeira vitória no Brasileirão nesta quarta-feira, 28 de maio, ao superar o Flamengo por 2 a 1 em casa. Após o confronto pela rodada de abertura, o técnico Hernán Crespo detalhou os objetivos do time na competição e abordou possíveis desfalques no elenco.

Em suas declarações, Crespo enfatizou a necessidade de "proteger o grupo" e "proteger o clube". O treinador argentino ressaltou a importância de "manter o pé no chão para construir com calma, abaixando as expectativas" para a temporada.

A meta de 45 pontos para o Campeonato Brasileiro, já mencionada por Crespo no sábado anterior (24 de maio), foi novamente reforçada. Essa pontuação é vista como fundamental para livrar a equipe tricolor do rebaixamento.

Meta de 45 pontos no Brasileirão

Crespo reiterou sua visão: "Acho que temos futuro. Mas o futuro, como falei: no Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro." Ele conectou essa meta à performance recente, mencionando a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Paulistão.

Apesar da cautela, o treinador afirmou seu perfil vitorioso: "Eu sou ganhador, como o São Paulo. O DNA é de ganhador, como jogador e treinador." Ele reforçou que o clube tem as mesmas expectativas, mas a construção deve ser "com calma para ganhar títulos, para voltar a ser o que o São Paulo merece".

Situação de possíveis saídas do elenco

Hernán Crespo também foi questionado sobre possíveis desfalques. O técnico abordou a situação do meio-campista Alisson, cujo nome foi ligado ao Corinthians. Crespo indicou que, por enquanto, Alisson permanece no Morumbi, declarando: "É um jogador do São Paulo, se ele está bem, vai jogar".

Ele enfatizou que os detalhes de negociações devem ser tratados por Rui Costa e Rafinha, mas que o jogador terá apoio. "Por enquanto, a gente vai abraçar ele", disse o técnico sobre Alisson.

O volante Marcos Antônio, alvo de interesse do Flamengo, também teve sua situação comentada. Crespo simplificou o motivo do interesse: "É porque ele é importante. É simples."

O treinador expressou o desejo de manter todos os atletas: "Eu quero todo mundo aqui, todo mundo comigo. Desde quando eu cheguei aqui, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo", concluiu, reforçando seu compromisso com o clube.

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para este sábado, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília). A equipe enfrentará o Santos em um clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.