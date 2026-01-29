Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Crespo fala de Alisson e Marcos Antônio e explica meta de 45 pontos: ‘Proteger o grupo’

Crespo havia dito que o futuro do Tricolor na temporada era alcançar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, marca desejada para livrar a equipe do rebaixamento

Redação O Liberal com informações da AE

O São Paulo garantiu sua primeira vitória no Brasileirão nesta quarta-feira, 28 de maio, ao superar o Flamengo por 2 a 1 em casa. Após o confronto pela rodada de abertura, o técnico Hernán Crespo detalhou os objetivos do time na competição e abordou possíveis desfalques no elenco.

Em suas declarações, Crespo enfatizou a necessidade de "proteger o grupo" e "proteger o clube". O treinador argentino ressaltou a importância de "manter o pé no chão para construir com calma, abaixando as expectativas" para a temporada.

A meta de 45 pontos para o Campeonato Brasileiro, já mencionada por Crespo no sábado anterior (24 de maio), foi novamente reforçada. Essa pontuação é vista como fundamental para livrar a equipe tricolor do rebaixamento.

Meta de 45 pontos no Brasileirão

Crespo reiterou sua visão: "Acho que temos futuro. Mas o futuro, como falei: no Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro." Ele conectou essa meta à performance recente, mencionando a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Paulistão.

Apesar da cautela, o treinador afirmou seu perfil vitorioso: "Eu sou ganhador, como o São Paulo. O DNA é de ganhador, como jogador e treinador." Ele reforçou que o clube tem as mesmas expectativas, mas a construção deve ser "com calma para ganhar títulos, para voltar a ser o que o São Paulo merece".

Situação de possíveis saídas do elenco

Hernán Crespo também foi questionado sobre possíveis desfalques. O técnico abordou a situação do meio-campista Alisson, cujo nome foi ligado ao Corinthians. Crespo indicou que, por enquanto, Alisson permanece no Morumbi, declarando: "É um jogador do São Paulo, se ele está bem, vai jogar".

Ele enfatizou que os detalhes de negociações devem ser tratados por Rui Costa e Rafinha, mas que o jogador terá apoio. "Por enquanto, a gente vai abraçar ele", disse o técnico sobre Alisson.

O volante Marcos Antônio, alvo de interesse do Flamengo, também teve sua situação comentada. Crespo simplificou o motivo do interesse: "É porque ele é importante. É simples."

O treinador expressou o desejo de manter todos os atletas: "Eu quero todo mundo aqui, todo mundo comigo. Desde quando eu cheguei aqui, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo", concluiu, reforçando seu compromisso com o clube.

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para este sábado, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília). A equipe enfrentará o Santos em um clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

São Paulo FC

Crespo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

FUTEBOL

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

28.01.26 17h55

FUTEBOL

Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão

28.01.26 17h44

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

DEU LEÃO DA BARRA

Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A

Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

28.01.26 21h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

29.01.26 7h00

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda