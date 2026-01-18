Crespo diz estar contente com o São Paulo, mas admite 'raiva' por ceder empate no fim Estadão Conteúdo 18.01.26 19h37 Foi por pouco, mas o São Paulo não conseguiu vencer o Corinthians na Neo Química Arena mais uma vez. Neste domingo (18), time tricolor vencia por 1 a 0 até que Breno Bidon, aos 44 da segunda etapa, colocou números iguais no placar. A igualdade frustrou o técnico Hernán Crespo, que ficou feliz pelo desempenho de seus comandados, mas admitiu raiva pelo único ponto somado em Itaquera. "Contente? Muito contente, pelo time", disse Crespo em entrevista coletiva. "Raiva (cerrou os dentes), porque faltou realmente pouco. Realmente pouco. Acho que o time era perfeito, era preciso. Estava bem, estava compacto. Não é fácil jogar esse tipo de jogo, neste momento da temporada também", analisou. Em linhas gerais, o treinador gostou do desempenho do São Paulo, especialmente na parte tática. No campo individual, elogiou as performances de jogadores como Calleri e Lucas, considerados como um dos líderes do elenco. Para ele, a vitória não veio por pouco e faltou um pouco de pernas. "Sim, raiva (cerrou os dentes novamente). Um empate na Neo Química poderia ser bom, mas acho que faltou realmente pouco, então dá um pouco de raiva nisso. Mas contente com o time, contente pela intensidade, pela atitude e por tudo isso que o time demonstrou", ressaltou. Considerando o ambiente turbulento que vive o São Paulo fora das quatro linhas, Crespo tem tido um árduo trabalho em blindar sua equipe das polêmicas envolvendo o agora ex-presidente Júlio Casares. Porém, apesar de tudo, o time tentado não se deixar afetar pelos escândalos. Crespo admitiu que o ambiente está mais calmo, especialmente depois da derrota para o Mirassol. O time tricolor venceu o São Bernardo em casa e chegou perto de derrotar o Corinthians neste domingo. O argentino citou que o elenco está mais unido e que estava precisando de mais tranquilidade, além de exaltar o alinhamento entre todos. "Ganhou a democracia. Simples assim", esquivou o treinador ao responder sobre o ambiente político, especialmente sobre o presidente em exercício Harry Massis Jr. "São Paulo está unido, está forte. As ideias estão todas alinhadas. E como eu falei, ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir, de estar alinhados, de estarmos unidos... é isso", finalizou. Com o empate, o São Paulo sobe um degrau na tabela do Paulistão, mas ainda não se qualifica para a zona de classificação para as quartas de final. São quatro pontos na 9ª colocação. A equipe volta a entrar em campo pela 4ª rodada na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), quando recebe a Portuguesa no MorumBis. 