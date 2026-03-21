CRB empata nos acréscimos e frustra Vila Nova na estreia da Série B em Goiânia

Com um gol aos 53 minutos do segundo tempo, marcado por João Neto, o CRB arrancou o empate fora de casa na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano ficou no 2 a 2 com o Vila Nova, neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga,OBA, em Goiânia (GO).

Além de João Neto, Mikael também marcou para o CRB. Dudu e Dellatorre fizeram os gols do Vila Nova, que saiu atrás e conseguiu a virada parcial. O resultado aumenta a pressão sobre o time goiano, que vinha de eliminações no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil. Nesta última competição, caiu diante do Confiança nos pênaltis, uma sequência que culminou na demissão do técnico Umberto Louzer.

Mais organizado em campo, o CRB abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Lucas Lovat cruzou pela esquerda, e Mikael, livre, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Helton Leite. O lance foi anulado inicialmente por impedimento, mas, após consulta ao VAR, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos validou o lance, confirmando o primeiro gol da Série B.

Após sair na frente, o time alagoano manteve maior posse de bola e seguiu superior. As principais tentativas do Vila Nova aconteceram em jogadas individuais de Marquinhos Gabriel, que parou no goleiro Matheus Albino. Nos minutos finais, o Vila Nova ainda ensaiou uma pressão, mas não conseguiu chegar ao empate.

O Vila Nova voltou do intervalo com três mudanças e outra postura em campo. Mais agressivo, conseguiu a virada em 16 minutos. Logo aos 2 minutos, Ryan, que havia acabado de entrar na vaga de André Luís, cruzou pela direita e encontrou Dellatorre na segunda trave. O atacante cabeceou para empatar.

A virada veio aos 16 minutos, novamente com participação de Ryan. Ele ganhou escanteio, e, na cobrança, Dudu - que também havia entrado - marcou de cabeça.

Dois minutos após o segundo gol, o Vila Nova ficou com um a menos com a expulsão do zagueiro Pedro Romano. Na confusão que se seguiu, o CRB também teve um jogador expulso: o reserva Léo Campos. Nos minutos finais, a partida ficou aberta e o CRB conseguiu o empate aos 53. Após rebote do goleiro Helton Leite, João Neto apareceu para mandar para as redes e deixar tudo igual.

O Vila Nova terá uma sequência de compromissos antes da disputa da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com dois jogos válidos pela Copa Verde. Na terça-feira, enfrenta o Rio Branco-ES, às 19h, no estádio Kleber Andrade, fora de casa. Já no sábado, o duelo será contra o Operário-MS, às 20h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Pela Série B, o time goiano volta a campo no dia 1º de abril, quando encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, às 19h, pela segunda rodada da competição.

O CRB entra em campo duas vezes pela Copa do Nordeste antes de voltar suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Itabaiana, às 19h30, fora de casa. Já no sábado (28), o duelo será contra o Vitória, às 17h, em Maceió.

Pela Série B, o time alagoano volta a jogar no dia 1º de abril, quando encara o Avaí, no estádio Rei Pelé, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 2 CRB-AL

VILA NOVA-GO - Helton Leite; Hayner (Dudu), Pedro Romano, Anderson Jesus (Higor) e Willian Formiga; Nathan Camargo, João Vieira e Marquinhos Gabrie (Willian Maranhão); André Luís (Ryan), Dellatorre e Janderson (Tiago Pagnusat). Técnico: Ariel Mamede (Interino).

CRB - Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher (João Neto), Pedro Castro (Geovane) e Danielzinho (Guilherme Estrella); Douglas Baggio (Vinicius Nunes), Dadá Belmonte (Guilherme Pato) e Mikael (Luis Felipe). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Mikael, aos 18 minutos do primeiro tempo; Dellatorre, aos 2, Dudu, aos 16, e João Neto, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dalberson, João Vieira e Anderson Jesus (Vila Nova-GO); Danielzinho, Guilherme Pato, Vinicius Nunes e Bressan (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Pedro Romano (Vila Nova-GO); Léo Campos (CRB).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 36.140,00.

PÚBLICO - 2.445 pagantes.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)