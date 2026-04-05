CRB arranca empate heroico nos acréscimos e frustra o Novorizontino na Série B Estadão Conteúdo 05.04.26 20h37 O Novorizontino e o CRB empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o time paulista parecia ter a vitória assegurada até os instantes finais, mas permitiu a reação do adversário alagoano nos acréscimos. O confronto foi marcado pelo equilíbrio, no qual a eficiência individual nos minutos finais prevaleceu sobre a organização defensiva apresentada durante a maior parte do tempo. Com o empate amargo em casa, o Novorizontino somou apenas um ponto e chegou aos dois na tabela de classificação. A situação do CRB é semelhante na pontuação, também com dois pontos conquistados, mas na frente por critérios de desempate. O primeiro tempo em Novo Horizonte foi de pouca criatividade e muita cautela por parte dos dois treinadores. O Novorizontino buscou manter a posse de bola e circular o jogo, mas encontrou um Galo da Pajuçara bem postado e pronto para explorar os contra-ataques. Sem grandes chances claras de gol, a melhor oportunidade da etapa inicial foi um chute de Juninho que passou longe da meta. O placar em branco no intervalo refletiu com precisão o que foi apresentado em campo: muita transpiração e pouca inspiração técnica. A emoção ficou reservada para a metade final do segundo tempo. Aos 28 minutos, Rômulo acertou um cruzamento preciso pelo lado direito e encontrou Carlão livre; o centroavante cabeceou sem marcação para abrir o placar e marcar seu segundo gol pelo clube. Quando a vitória paulista parecia certa, o CRB buscou o empate aos 49 minutos. Após lançamento longo, Dadá Belmonte ganhou da defesa pelo alto, dominou com categoria, driblou o goleiro César e tocou para o fundo das redes, selando o empate com um golaço nos segundos finais. As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios da temporada de 2026. O Novorizontino terá a semana livre para corrigir os erros defensivos antes de enfrentar o América-MG, no próximo domingo, fora de casa. Já o CRB vira a chave para a Copa do Nordeste, na qual terá o clássico estadual contra o ASA nesta quinta-feira, às 19h, em Arapiraca, buscando utilizar o resultado motivador no interior paulista para embalar no torneio regional. FICHA TÉCNICA NOVORIZONTINO 1 X 1 CRB NOVORIZONTINO - César; Castrillón, Dantas, Patrick e Sander; Léo Naldi (Lora), Rômulo, Titi Ortiz (Oyama) e Juninho; Robson (Carlão), e Vinícius Paiva (Nicolas Careca - Matheus Bianqui). Técnico: Enderson Moreira. CRB - Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio (Guilherme Pato), Mikael (João Neto) e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca. GOLS - Carlão, aos 28 minutos, e Dadá Belmonte, aos 49 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Castrillón, Patrick e Oyama (NOV); Fábio Alemão, Lucas Lovat, Crystopher e Dadá Belmonte (CRB). ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR). PÚBLICO - 1.037 pessoas. RENDA - R$ 15.150,00. LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Novorizontino CRB COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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