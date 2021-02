Craque Neto faz 'pedido especial' ao elenco do Corinthians: 'Tirar o título do Internacional'

Craque Neto, ídolo do Corinthians e apresentador da Band, afirmou no 'Os Donos da Bola', desta quarta-feira, que o Corinthians precisa vencer o Internacional para ter uma despedida digna do Campeonato Brasileirão. Caso isso ocorra, o Colorado perderá a disputa contra o Flamengo, que por sua vez levantará a taça do torneio.

- (O que fazer é ) não entregar para o Internacional. Você jogarem bola, daquilo que vocês não jogaram nos últimos jogos. Aquilo que vocês deixaram de jogar pra classificar pra Libertadores (...) Vocês nem isso conseguiram. E ai, se o Internacional for campeão em cima de você Luan, que é uma lombriga! (sic) De você Araos, de você Cantillo, que você acha que é o Gerson (Canhotinha)... Você não marcar ninguém - disparou, e complementou dando uma 'colher de chá' para nomes importantes na história do clube como Fagner e Gil.

Neto completou dizendo que os jogadores precisam dessa vitória para poderem circular sair com tranquilidade, porém, em caso de derrota, eles não deveriam mais defender as cores do clube.

- Se vocês tirarem o título do Internacional, vão terminar pelo menos com moral. Vão poder voltar de Porto Alegre e pelo menos tomar água, cerveja, champanhe (em local púbico). Agora, se vocês tomarem um vareiro, não jogar, não correr, não ter disposição, não mostrar a camisa do Corinthians, ainda mais contra o Internacional (fica complicado). É a chance de vocês jogadores terminarem um Campeonato Brasileiro digno. Se você tomarem um balão lá e o Internacional ganhar o título lá com vocês, vocês não jogam mais no Corinthians - concluiu.

O Corinthians não tem mais chance de chegar a Libertadores, já consolidou vaga na Copa Sul-Americana e só cumpre tabela na última rodada diante do Internacional, que precisa vencer e secar o Flamengo para conquistar o título do Brasileirão. Já o Rubro-Negro do Rio precisa ganhar o São Paulo para conquistar o campeonato. Se empatar ou perder, torce para um tropeço do Colorado diante do Timão.