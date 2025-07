Courtois defende Donnarumma de críticas por provocar lesão de Musiala: 'Foi só azar'

Um dos destaques da vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o goleiro Thibaut Courtois saiu em defesa do companheiro de profissão, Gianluigi Donnarumma, após a grave lesão que o camisa 1 do PSG causou no atacante alemão Jamal Musiala, do Bayern de Munique, na última jogada do primeiro tempo no duelo entre as equipes.

"Culpar o Donnarumma pela lesão me parece excessivo", afirmou o arqueiro belga. "Os goleiros vão atrás da bola, assim como os atacantes não se perguntam se vão nos acertar no rosto quando saímos nos pés deles", acrescentou.

O italiano sofreu duras críticas, especialmente do goleiro Manuel Neuer e do diretor esportivo do clube alemão, Max Eberl, pela imprudência na jogada com Musiala. O atacante sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e rompeu os ligamentos do tornozelo, o que o afastará dos gramados por pelo menos quatro meses.

"Foi muita má sorte que a jogada tenha terminado assim, porque ele pulou para pegar a bola, Musiala virou o pé e ela ficou embaixo", comentou Courtois. "Donnarumma vai ficar profundamente magoado porque essas coisas machucam. Sendo seu companheiro de equipe, machuca mais e você vai criticar, mas não tinha como evitar porque o goleiro precisa sair ali", analisou.

Donnarumma, por sua vez, desculpou-se com Musiala ainda no gramado, cobrado por Neuer, e foi às redes sociais demonstrar sua tristeza com o incidente. "Todas as minhas orações e votos de melhoras estão com você, Jamal Musiala", publicou o arqueiro, juntamente com uma foto na qual deixa o gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, abatido.

Com as classificações de Real Madrid e Paris Saint-Germain, Courtois e Donnarumma se encontrarão na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, no duelo entre as duas equipes pela semifinal do Mundial de Clubes.