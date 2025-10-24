Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corridinha do Círio leva espírito esportivo para crianças de 5 a 17 anos

Evento contará com chip de cronometragem e premiação por categoria no Portal da Amazônia

O Liberal
fonte

A Corridinha do Círio valoriza e premia a prática esportiva entre crianças e adolescentes. (Wagner Santana / O Liberal)

A 16ª edição da Corridinha do Círio será realizada no dia 25 de outubro de 2025, a partir das 8h, no Portal da Amazônia, em Belém. A prova integra a programação esportiva do Círio e acontece no mesmo dia da corrida de 5 km. É um evento voltado para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com percursos definidos por faixa etária, servindo ainda como uma ferramenta de inserção ao esporte que, além de atravessar gerações, mantendo viva a prática de corrida de rua desde a primeira infância.

A supervisora de ativação e marca da TV Liberal, Nathalia Freitas, explica que a proposta da Corridinha é proporcionar uma vivência próxima às provas de rua realizadas na região.

“Esse ano a gente resolveu trazer a corridinha para ela se tornar mais parecida com as provas de rua que acontecem na nossa região. Então, para a gente, é super importante essa iniciação. A corridinha atinge diversos públicos, desde crianças de 5 anos até os, vamos dizer, pré-adolescentes ali de 17. Então, para a gente, é super importante essa iniciação com essas crianças, esse momento de descontração e trazer pela primeira vez as crianças para correrem na rua, lá no Portal da Amazônia, igual aos nossos pais deles correm, geralmente são filhos de atletas, a gente fica muito feliz”, afirma.

Os percursos serão divididos conforme a idade:

  • 5 e 6 anos: 100 metros
  • 7 e 8 anos: 150 metros
  • 9 e 10 anos: 200 metros
  • 11 e 12 anos: 300 metros
  • 13 e 14 anos: 400 metros
  • 15 a 17 anos (supercorridinha): 1.000 metros

A cronometragem será feita por chip eletrônico e os três melhores tempos de cada categoria, masculino e feminino, subirão ao pódio para receber troféus.

image Joyce e Arthur Gabriel representam a união entre mãe e filho também no esporte.  (Wagner Santana / O Liberal)

Primeira corrida, muita expectativa

Arthur Gabriel, de 6 anos, vai participar pela primeira vez. A mãe, Joyce Santos, de 43 anos, conta que quase não inscreveu o filho, mas mudou de ideia após insistência do irmão mais velho, que também já participou da Corridinha.

“Porque o meu filho mais velho participou também desde pequenininho. Então, esse ano eu não iria escrevê-lo por conta de que eu moro no bairro da Condor e a entrega do kit que foi para cá, é muito distante. Aí, eu falei para ele que eu não iria inscrever ele. Só que o irmão dele disse: 'Não, mãe, como eu participei desde o princípio, vocês me colocando para participar, ele vai participar'. Aí, ele veio, fez a inscrição e eu acabei tendo que vir buscar o kit.”

Além de manter viva uma tradição familiar, Joyce também reforça a importância do incentivo ao esporte dentro da família. “Porque assim, o esporte é muito bom, então a gente tem que começar a incentivar desde pequeno, apesar de que eu não faço, mas eu incentivo. Então, sempre eles têm algum tipo de atividade. Aí então a gente está começando a encaixar ele agora nas atividades e ele gosta.”

Um dos principais benefícios apontados por ela, além da saúde, é promover um bem-estar que auxilia no desenvolvimento do filho. “Eu acho muito importante, por conta de que ele tem TDAH, então ele é hiperativo. Então, o esporte faz com que ele se autorregule, fique mais calmo, mais tranquilo. O Arthur disse que está ansioso para a prova e tem feito exercícios em casa enquanto aguarda o grande dia", completa.

Serviço – Corridinha do Círio 2025

Data: 25 de outubro (sábado)
Local: Portal da Amazônia – Belém/PA
Horário: Largada às 8h (concentração às 7h)
Inscrições: 22/09 a 14/10 (ou até o fim das vagas)
Vagas: 500 participantes
Faixa etária: de 5 a 17 anos
Premiação: Troféu para 1º, 2º e 3º lugares (masc. e fem., por faixa etária)
Cronometragem e suporte técnico: Chip Belém, com monitoramento da Federação Paraense de Atletismo

Esportes
.
