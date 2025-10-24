Corridinha do Círio leva espírito esportivo para crianças de 5 a 17 anos Evento contará com chip de cronometragem e premiação por categoria no Portal da Amazônia O Liberal 24.10.25 17h00 A Corridinha do Círio valoriza e premia a prática esportiva entre crianças e adolescentes. (Wagner Santana / O Liberal) A 16ª edição da Corridinha do Círio será realizada no dia 25 de outubro de 2025, a partir das 8h, no Portal da Amazônia, em Belém. A prova integra a programação esportiva do Círio e acontece no mesmo dia da corrida de 5 km. É um evento voltado para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com percursos definidos por faixa etária, servindo ainda como uma ferramenta de inserção ao esporte que, além de atravessar gerações, mantendo viva a prática de corrida de rua desde a primeira infância. A supervisora de ativação e marca da TV Liberal, Nathalia Freitas, explica que a proposta da Corridinha é proporcionar uma vivência próxima às provas de rua realizadas na região. “Esse ano a gente resolveu trazer a corridinha para ela se tornar mais parecida com as provas de rua que acontecem na nossa região. Então, para a gente, é super importante essa iniciação. A corridinha atinge diversos públicos, desde crianças de 5 anos até os, vamos dizer, pré-adolescentes ali de 17. Então, para a gente, é super importante essa iniciação com essas crianças, esse momento de descontração e trazer pela primeira vez as crianças para correrem na rua, lá no Portal da Amazônia, igual aos nossos pais deles correm, geralmente são filhos de atletas, a gente fica muito feliz”, afirma. Os percursos serão divididos conforme a idade: 5 e 6 anos: 100 metros 7 e 8 anos: 150 metros 9 e 10 anos: 200 metros 11 e 12 anos: 300 metros 13 e 14 anos: 400 metros 15 a 17 anos (supercorridinha): 1.000 metros A cronometragem será feita por chip eletrônico e os três melhores tempos de cada categoria, masculino e feminino, subirão ao pódio para receber troféus. Joyce e Arthur Gabriel representam a união entre mãe e filho também no esporte. (Wagner Santana / O Liberal) Primeira corrida, muita expectativa Arthur Gabriel, de 6 anos, vai participar pela primeira vez. A mãe, Joyce Santos, de 43 anos, conta que quase não inscreveu o filho, mas mudou de ideia após insistência do irmão mais velho, que também já participou da Corridinha. “Porque o meu filho mais velho participou também desde pequenininho. Então, esse ano eu não iria escrevê-lo por conta de que eu moro no bairro da Condor e a entrega do kit que foi para cá, é muito distante. Aí, eu falei para ele que eu não iria inscrever ele. Só que o irmão dele disse: 'Não, mãe, como eu participei desde o princípio, vocês me colocando para participar, ele vai participar'. Aí, ele veio, fez a inscrição e eu acabei tendo que vir buscar o kit.” Além de manter viva uma tradição familiar, Joyce também reforça a importância do incentivo ao esporte dentro da família. “Porque assim, o esporte é muito bom, então a gente tem que começar a incentivar desde pequeno, apesar de que eu não faço, mas eu incentivo. Então, sempre eles têm algum tipo de atividade. Aí então a gente está começando a encaixar ele agora nas atividades e ele gosta.” Um dos principais benefícios apontados por ela, além da saúde, é promover um bem-estar que auxilia no desenvolvimento do filho. “Eu acho muito importante, por conta de que ele tem TDAH, então ele é hiperativo. Então, o esporte faz com que ele se autorregule, fique mais calmo, mais tranquilo. O Arthur disse que está ansioso para a prova e tem feito exercícios em casa enquanto aguarda o grande dia", completa. Serviço – Corridinha do Círio 2025 Data: 25 de outubro (sábado) Local: Portal da Amazônia – Belém/PA Horário: Largada às 8h (concentração às 7h) Inscrições: 22/09 a 14/10 (ou até o fim das vagas) Vagas: 500 participantes Faixa etária: de 5 a 17 anos Premiação: Troféu para 1º, 2º e 3º lugares (masc. e fem., por faixa etária) Cronometragem e suporte técnico: Chip Belém, com monitoramento da Federação Paraense de Atletismo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corridinha do cirio 2025 corrida de rua mais esportes belém jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07