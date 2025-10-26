Capa Jornal Amazônia
Corrida do Círio chega à sua 40ª edição movimentando o esporte nas ruas da capital paraense

Prova será realizada em dois dias, com percursos de 5 km e 10 km, e terá transmissão ao vivo pela TV Liberal.

O Liberal
fonte

Corrida do Círio 2024 (Igor Mota/O Liberal)

A Corrida do Círio chega à sua 40ª edição em 2025 com provas distribuídas em dois dias, percursos de 5 km e 10 km e transmissão ao vivo pela TV Liberal. A programação começou no sábado, 25 de outubro, com a prova curta e a Corridinha do Círio, enquanto os 10 km serão disputados neste domingo (26), a partir das 6h40.

A divisão das provas tem como objetivo melhorar a fluidez nos percursos e oferecer mais conforto aos atletas durante a chegada. A corrida de 5 km abriu o fim de semana esportivo às 6h do sábado, seguida, às 8h, pela Corridinha do Círio, voltada para crianças e adolescentes. No domingo, os corredores dos 10 km largam logo após a Santa Missa, com transmissão ao vivo em TV aberta para toda a Rede Liberal.

A cobertura especial será apresentada por André Laurent, com convidados que irão acompanhar cada detalhe de uma das provas mais tradicionais da Amazônia.

“A divisão em dois dias é uma estratégia que busca oferecer uma experiência mais confortável e segura aos corredores, além de aprimorar a estrutura de chegada e dispersão. A Corrida do Círio é um evento que cresce a cada ano e estamos atentos a todos os detalhes para garantir a melhor experiência possível”, afirma Nathalia Freitas, coordenadora da Corrida do Círio.

A edição de 2025 é simbólica por marcar quatro décadas de uma prova que une esporte, fé e tradição na capital paraense. Para Vinicius Volpi, diretor de Programação da TV Liberal, o momento será de celebração. “É uma edição simbólica, de 40 anos, e queremos celebrar com organização, emoção e uma transmissão que leve a energia da corrida para todos os lares paraenses. Essa é uma das grandes marcas da Corrida do Círio: unir esporte, fé e tradição”, destaca. As inscrições se encerram na última quarta-feira (22).

Preparação

Entre os milhares de corredores confirmados para esta edição, histórias pessoais se misturam à grandiosidade da prova. É o caso de Márcia Barreiros, 54 anos, assistente social, que se prepara para participar pela 14ª vez da Corrida do Círio. Para ela, a prova representa muito mais do que resistência física. “A cada ano a gente vê mais gente na rua, o esporte está crescendo muito e isso é maravilhoso. As pessoas estão saindo do sedentarismo e buscando uma vida melhor”, afirma.

image Pedro Barreiros se prepara para a Corrida do Círio, que vai correr junto com a esposa Marcia. (Cristino Martins / O Liberal)

Márcia começou a correr por influência do marido, Pedro Barreiros, com quem compartilha uma rotina de disciplina e busca por qualidade de vida. Segundo ele, a prática vai muito além do treino. “Nós, por opção própria, não tomamos álcool, não tomamos refrigerante. Dormimos cedo e acordamos bem cedo. Trocamos a madrugada da noite pela madrugada da manhã. Isso é o que vai te dar qualidade de vida. Você tem o teu humor. Você dá bom dia ao sol — você não espera que o sol venha te acordar”, ressalta Pedro, que também participa da prova.

Com o apoio de assessoria esportiva, musculação e alimentação regrada, o casal vive o esporte como estilo de vida. “É como se fosse uma nova expectativa de vida. A corrida libera endorfina, cria amizades… é outro universo”, completa Márcia, que celebra também o crescimento da participação feminina e destaca a presença de mulheres com mais de 50 anos nas ruas. Ao falar sobre o momento em que cruza a linha de chegada, ela resume o sentimento compartilhado por grande parte dos participantes. “Terminar a prova já é uma satisfação enorme. Cada um busca vencer a si mesmo, melhorar seu tempo, superar seus próprios limites. Não é ultrapassar o outro, mas sim ganhar da gente mesmo”, diz, destacando também a confraternização que marca o final da corrida.

Palavras-chave

mais esportes

corrida do círio 2025

jornal amazônia
Esportes
