Corrida beneficente arrecadará fundos para triatleta disputar competição no Rio de Janeiro

Com objetivo de arrecadar recursos para as despesas de viagem e a participação no desafio do Ironman 70.3, marcado para o dia 23 de junho deste ano, no Rio de Janeiro, o triatleta barcarenense Paulo Elidio está organizando uma corrida beneficente com largada na Praia do Caripi, em Barcarena. O evento está marcado para o dia 18 de maio, às 17h.

Paulo Elidio contou à reportagem que, na competição do Ironman realizada em Fortaleza, no Ceará, ele terminou na 17ª colocação da sua categoria, a dez vagas acima de uma vaga para o Mundial, pois, ao todo, foram disponibilizadas apenas sete vagas, e o barcarenense chegou perto, mas não o suficiente de conquistar uma oportunidade. Então, o objetivo dele, no Rio de Janeiro, é terminar a prova e conquistar uma vaga para o Mundial de Taupo, na Nova Zelândia.

O triatleta Paulo Elidio quer conquistar uma vaga para o Mundial de Taupo, na Nova Zelândia (Arquivo pessoal)

“A corrida que estou organizando, no dia 18 de maio, visa angariar recursos para ajudar na alimentação, hospedagem e traslado para o Ironman do Rio de Janeiro, que vai ser dia 23 de junho. As passagens já estão compradas, a inscrição já foi paga, só falta essa parte do dinheiro. Então, o objetivo da corrida é angariar recursos. E aqueles parceiros que quiserem se juntar, empresários, podem procurar a gente, pois vamos divulgá-los também na página da divulgação, nas redes sociais das nossas mídias”, disse o atleta.



A origem do triatlo

O triathlon (ou triatlo) é uma modalidade esportiva resultante da combinação de três outras: natação, ciclismo e corrida. Nos últimos dez anos, é notável o crescimento do interesse pelo triatlo no Brasil. Se antes poucos conheciam o esporte, atualmente existem até competições televisionadas. O nascimento do triatlo ocorreu nos Estados Unidos, em particular em um clube de atletismo situado em San Diego.



Circuito Itaú BBA Ironman 70.3

A temporada 2024 do Circuito Itaú BBA Ironman 70.3 oferece aos atletas uma vista privilegiada de marcos icônicos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, mas sem tempo para passeio. O percurso inclui 1,9km de natação, seguido por 90km de ciclismo pela Avenida Atlântica até o Terminal Novo Rio, e uma meia maratona de 21,1km pelo Aterro do Flamengo, até a linha de chegada na Marina da Glória.



Como ajudar?



Empresas e pessoas físicas podem se tornar patrocinadores e colaboradores da “Volta do Caripi”, tendo sua marca divulgada nos materiais de divulgação e no banner localizado atrás do pódio. Para mais informações sobre a inscrição entre em contato pelo WhatsApp (91) 98232-7350.