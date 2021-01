Corre sacola! Abnegado do Paysandu confirma bicho para vitória contra o Remo na Série C

Dirigentes, ex-dirigentes e torcedores do Paysandu se comprometeram a reunir valores e a pagar um premiação extra para os jogadores em caso de vitória no clássico contra o Remo, pelo quadrangular final da Série C. "É verdade! A lista vazou", confirmou à reportagem um dos bicolores cujo nome está presente na lista

Se vencer, o Paysandu obtém o acesso à Série B com uma rodada de antecedência. Diante da possibilidade, os abnegados bicolores se reuniram e a 'sacola está correndo. Por enquanto, o valor já ultrapassou R$130 mil. A ideia é que, até sábado (09), um dia antes do Re-Pa, o bicho se aproxime ou ultrapasse R$200 mil.