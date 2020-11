Corinthians vence o Fluminense e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, na Fazendinha, o Corinthians sub-20 venceu o Fluminense por 3 a 0 em duelo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols do triunfo foram marcados por Cauê, Vitinho e Walisson. Com a vitória, o Timão chega a 22 pontos, isolado na liderança da competição.

O jogo iniciou com o Alvinegro comandando as ações de ataque. Logo aos dois minutos de partida, Daniel Marcos ajeitou de cabeça para Vitinho, que chutou para fácil defesa do goleiro adversário. Mantendo a ofensividade, aos 13 minutos, Adson lançou para Du Queiroz, que acionou Cauê, mas o atacante chutou por cima do gol do Fluminense.

Nesse ritmo, o Corinthians já passava das cinco finalizações no gol adversário em 25 minutos de partida, e a sexta começou em jogada de Vitinho, que lançou para Daniel Marcos cabecear para fora. A maior chance do primeiro tempo aconteceu aos 27 minutos, quando Adson tabelou com Cauê, que cruzou para Daniel Marcos tentar finalizar, porém a zaga do Flu afastou.

Até o término do primeiro tempo, foram mais dois ataques levando perigo aos cariocas. No entanto, em nenhuma das oportunidades, o Corinthians conseguiu abrir o placar, deixando o melhor para a segunda etapa.

Assim como no primeiro tempo, o Corinthians iniciou a partida no campo de ataque. Aos cinco minutos, Reginaldo cruzou rasteiro, Cauê fez o corta-luz e Daniel Marcos arriscou a batida, porém errou o chute. Em seguida, a zaga afastou e a bola sobrou para Vitinho finalizar forte de fora da área. O arqueiro adversário, porém, fez uma defesa difícil.

Após tantas chances de ataque, aos 17 minutos, o Corinthians conseguiu abrir o marcador da partida. Reginaldo cruzou rasteiro, a zaga do Fluminense afastou mal e a bola sobrou para Cauê, que empurrou para o gol.

Daí pra frente o Timão deslanchou. Com 29 minutos, veio o segundo, quando o meia Matheus Araujo recebeu bola na ponta direita, chutou cruzado para Vitinho só escorar para o fundo das redes do adversário.

Aos 33 minutos, Dyego Coelho mexeu pela primeira na equipe do Corinthians. Saíram Vitinho e Daniel Marcos, para as entradas de Walisson e Julio. Ambos participam de uma jogada que quase originou o terceiro gol do Timão. Adson lançou para Walisson, que escorou de cabeça para Julio chegar chutando no canto rasteiro, mas o goleiro adversário conseguiu fazer a defesa.

Aos 40 minutos, Du Queiroz e Adson foram substituídos para a entrada de Luis Mandaca e Gabriel Araujo. Para finalizar a partida, a zaga carioca afastou mal a batida de escanteio, e Walisson pegou a sobra na entrada da área para ampliar.

Com a vitória, o Corinthians retomou a liderança do Campeonato Brasileiro somando 22 pontos. Nesta sexta-feira, o Timão sub-20 vai a Taubaté enfrentar a equipe da casa pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida será no Estádio Joaquinzão, às 15h, com transmissão da FPF TV.