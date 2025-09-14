Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Estadão Conteúdo

O Corinthians confirmou sua hegemonia absoluta no Brasileirão Feminino com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão deste domingo, na Neo Química Arena, e a conquista do título de 2025. Agora são 7 taças do time alvinegro, 6 consecutivas (a primeira em 2018 e a sequência de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) na 10ª participação na Série A1. É o maior vencedor nacional da modalidade. Pelo título, vai receber uma premiação de R$ 1,8 milhão, aumento de 20% em relação ao ano passado.

Já o Cruzeiro, time de melhor campanha na primeira fase, perseguia sua primeira conquista. A expectativa de recorde de público não se confirmou. Foram 41.130 torcedores em Itaquera. O time é o detentor do recorde de público entre clubes do futebol feminino nacional e sul-americano, com 44.529 mil torcedores na Neo Química Arena, marca alcançada na última temporada, também na final do Brasileirão.

Mesmo sem recorde, a torcida foi mesmo fundamental. Até nos momentos de maior equilíbrio no jogo, o apoio de mais de 40 mil vozes não cessou. Dá para afirmar que invencibilidade do clube no futebol feminino - o Corinthians nunca perdeu uma partida em casa - tem participação direta dos torcedores. O empate por 2 a 2 na primeira partida apontava o equilíbrio da decisão. Embora tivesse maior posse de bola desde o início de jogo, o Corinthians criou poucas chances claras.

Dois fatores explicam a falta de objetividade: a boa marcação do Cruzeiro, principalmente no meio-campo, com uma sequência de faltas, e a pouca de inspiração das jogadoras de criação dos times de casa. Com isso, a melhor chance foi do time visitante. Aos 34, Gabi Soares acertou o travessão das corintianas, deixando mudo o estádio.

O Corinthians voltou com uma formação mais ousada no segundo tempo, com a entrada da atacante Vic Albuquerque no lugar de Dayana. Com a mudança, o técnico Lucas Piccinato deixou o time mais agressivo no ataque, principalmente pelos lados do campo.

A mudança surgiu efeito rapidamente. Após uma sequência de cruzamentos - o Corinthians sempre pressiona os adversários no início de cada tempo -, o time conseguiu abrir o placar. Aos 4 minutos, Thaís Ferreira aproveitou o rebote da goleira Camila e abriu o placar.

A vantagem no placar obrigou as cruzeirenses a deixarem a postura reativa, esperando os erros corintianos. A estratégia para buscar o empate foi o lançamento longo e, principalmente, os cruzamentos na área. Mas faltava aproximação no sistema ofensivo para criar mais oportunidades.

As corintianas suportaram a pressão nos minutos finais e correram riscos. No último lance, Letícia Ferreira recebeu livre de marcação, mas errou o que seria o gol de empate.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileiro feminino

Corinthians

Cruzeiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento

Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos.

14.09.25 8h00

Carlos Ferreira

O futebol cobra respeito dos mal educados

14.09.25 8h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

mma

UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão

Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos

13.09.25 19h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 10h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

14.09.25 7h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

Campeonato Inglês

City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League

Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

14.09.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda