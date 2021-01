Corinthians terá maratona de jogos na segunda metade de janeiro; veja

O Corinthians ainda vai demorar para entrar em campo em 2021. Até o dia 13 de janeiro, quando enfrenta o Fluminense, serão quase duas semanas desde o último jogo. No entanto, a partir do momento que voltar ao calendário "normal", esse período livre para treinos e descanso terá acabado. Isso porque serão seis partidas em 18 dias, sendo dois clássicos fora de casa no período.

De volta aos treinamentos nesta segunda-feira, após quatro dias de folga de fim de ano, o elenco terá dez dias até pegar o Flu, na Neo Química Arena, quase uma pré-temporada nessa virada de 2020 para 2021. Esse longo período se dá por conta do adiamento do clássico com o Palmeiras, que era para acontecer no dia 6, próxima quarta-feira. No entanto, como o rival joga pela Libertadores no dia 5, a partida foi remarcada para 18 de janeiro, uma segunda-feira.

E é justamente no Dérbi que começa uma maratona corintiana, já que o time fará cinco jogos em apenas 13 dias, todos pelo Brasileirão. Entre 18 e 31 de janeiro Vagner Mancini e seus comandos enfrentarão Palmeiras (fora), Sport (casa), Red Bull Bragantino (casa), Bahia (fora) e Santos (fora). O maior intervalo será os cinco dias entre os duelos com o Fluminense e com o Verdão.

Vale destacar que o clássico com o Peixe pode mudar de data, caso o time santista se classifique para a final da Copa Libertadores, que está marcada para o dia 30 de janeiro. Enquanto ainda não há uma definição dos classificados para a decisão do torneio continental, a partida pelo Campeonato Brasileiro permanece agendada para o dia 31, um domingo, às 18h15, na Vila Belmiro.

Sendo assim, esse longo período de preparação e descanso antes de voltar aos jogos será fundamental para que o Corinthians possa aguentar essa maratona que se aproxima e promete ser decisiva para os anseios do clube no Brasileirão. O objetivo é se garantir entre os seis primeiros da tabela para garantir uma vaga na Copa Libertadores. Quanto a isso, Fluminense, Palmeiras e Santos serão confrontos diretos pela mesma zona da classificação.

Confira a agenda do Corinthians no mês de janeiro:13/1 (quarta-feira) - 21h30 - Fluminense (Neo Química Arena) - 29ª rodada18/1 (segunda-feira) - 19h - Palmeiras (Allianz Parque) - 28ª rodada21/1 (quinta-feira) - 21h - Sport (Neo Química Arena) - 31ª rodada25/1 (segunda-feira) - 20h - RB Bragantino (Neo Química Arena) - 32ª rodada28/1 (quinta-feira) - 19h - Bahia (Fonte Nova) - 30ª rodada31/1 (domingo)* - 18h15 - Santos (Vila Belmiro) - 33ª rodada

*Pode mudar de data caso o Santos avance para a final da Libertadores